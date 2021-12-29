冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移

昨下午會場內人流不算爆滿，不少商戶作最後衝刺，減價促銷。首次參展的「團園」負責人Bryant稱，其公司售賣加熱即食的海味餸菜包，「做好晒畀佢哋，大家可慳工序」，近期天冷，帶挈生意額，他們預備了約300個急凍羊腩煲，至昨午12時多售罄；另鮑魚雞煲亦熱賣，料5日展期有兩三成利潤。

有顧客場外吃完重返光顧

社企「糕點時光」負責人楊小姐表示，今次是她第一次參加大型美食節。她稱過去5天天氣欠佳，尤其12月26日更下雨，「工展會嘅人流過咗嚟我哋呢邊，之後就真係回落啲……（26日）生意額同人流都係頭一日嘅一倍」。她又認為，雖然會場內禁止試食及飲食，但有約兩成客人購買他們的產品後，在外吃完後重返會場再購買。

楊小姐估計，他們銷售的傳統糕點顧客群廣闊，年輕及老人都喜歡，「唔似參茸海味只係得一個年齡層會買」，故生意額不俗，有一至兩成利潤。

有人歡喜有人愁，「文樂園」與「香港燒賣關注組」合作，推出主打人手製造的急凍即食點心。文樂園負責人黃小姐稱，銷情及人流與今年4月春日美食節相比亦不太好，「諗住紅日，都無諗過點解咁差，可能佢哋網上宣傳比較少」。她指下午仍賣剩一半貨，故以半價促銷，由45元一盒減至20元一盒，「先多番啲人，但你見到條走廊仍然好空，可能打個和，唔會賺得多」。

感市民買貴貨「無咁鬆手」

售賣參茸海味的「仁御堂」負責人黎先生表示，不少市民已用完消費券，「人流還好，但消費意欲真係麻麻，市民買貴價貨冇以往咁鬆手」，他稱生意額比疫前參展少三成。