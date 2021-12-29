跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流

場外設休息帳篷 每次一人使用

跨年倒數演唱會於12月31日晚10時至明年1月1日午夜12時半舉行。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興昨稱，旅發局首辦跨年演唱會，採實名制，門票不能轉名，演唱會場地晚上8時起開放入場，另有防疫安排希望將疫情風險減到最低。觀眾席分6區，每相隔6人便設一個空位，場外設多個帳篷供觀眾休息喝水，每次限一人入內。

洪忠興又指會場周圍有兩米高屏障，不讓沒票的人觀看，附近亦圍起鐵馬，無門票者不能前往會場。至於會否不讓帶有政治標語等持票人士入場，洪指希望持票人士能夠開心歡度倒數，不會特別討論。

8時起入場 附近設人流管制

而M+博物館的LED幕牆當晚將首次展示跨年倒數時鐘，讓市民倒數迎接2022年。西九文化區管理局傳訊及公共事務總經理吳璟儁表示，為確保公眾安全，最遲在當日傍晚6時向公眾實施單向人潮管制，並視乎現場人流，有需要時暫時封閉園區。

連接西九藝術廣場及九龍站上蓋的藝術廣場天橋，最早當日下午4時開始封閉；傍晚6時實施單向人潮管制，前往藝術公園的公眾須經香港西九龍站綠化空間及柯士甸道西進入，公眾須循西九海濱長廊西閘入口離開藝術公園；由午夜起公眾可經西九龍海濱長廊西閘入口或博物館道離開。

運輸署為配合活動，當晚約6時起臨時封閉博物館道、文化道、介乎柯士甸道西與佐敦道之間的一段雅翔道北行地面、介乎九龍站公共運輸交匯處入口與出口之間的一段雅翔道（南行地面）、通往博物館道的一段柯士甸道西（西行地面）支路；持演唱會門票者須經雅翔道，沿橫跨西區海底隧道九龍入口收費廣場的行人天橋及西九文化區海旁行人路入場。