港聞

港聞二

九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大

【明報專訊】新年將至，公共交通加風再起。政府今年3月批准多間專營巴士公司加價，當中加幅最多的新巴及城巴因加12%被要求分兩次調整，4月先加價8.5%，並於下周日（1月2日）再加3.2%。因應新巴及城巴加價，所有聯營過海路線當日起亦加價3.2%。九巴昨交代具體加幅，指所有聯營過海路線分別加1毫至8毫，當中以101R和102R兩條由跑馬地馬場開出的特別線加幅最高，均加價8毫，加幅達5.16%。至於九巴月票售價維持780元不變。

馬場特別線加5%最多 月票不變

九巴昨表示，因應政府批准城巴及新巴第二階段調整票價，所有聯營過海路線周日凌晨2時30分起加價3.2%。根據九巴公布的聯營過海線收費表，涉91條路線，將分別加1毫至8毫，各路線實際加幅由0.36%至5.16%不等。其中以101R和102R兩條由跑馬地馬場開出、分別前往觀塘及美孚的特別路線加幅及加價金額最高，均由15.5元加價8毫至16.3元。該兩條路線均只會在跑馬地馬場賽馬日尾場賽事前後提供服務。

至於由新界前往中上環、灣仔等過海路線，普遍加價1毫，例如由大埔中心往返中環的307線，票價由目前24.6元加至24.7元，加幅約0.4%；由上水往返銅鑼灣的678線，則由25.1元加至25.2元；由馬鞍山利安往返金鐘的680線，票價將由21.9元增至22元。部分往返九龍至港島的過海路線，則加3毫至4毫不等，例如由啟德往返中環的641線，票價由12元增至12.4元，加幅3.33%；由深水埗蘇屋邨往返北角的112線，則由10.6元加至10.9元，加幅2.83%；由長沙灣往返小西灣的118線，由11.3元增至11.6元，加幅2.65%。

新巴城巴未交代具體加幅

不過，新巴及城巴昨未發布新聞稿交代第二階段加幅。根據新巴及城巴早前提交予立法會文件，資料顯示旗下所有路線明年1月2日加價1毫至9毫，以城巴往返屯門碼頭至深圳灣口岸的B3線加價金額最高，由現時12.8元加至13.7元，加價9毫；大部分路線加1毫至4毫不等，如荃灣往返銅鑼灣的930X線，由18.4元加至18.8元；往返灣仔北至小西灣的8P線，則由6.9元加至7.2元；由天水圍往返銅鑼灣的969線，由24.6元加至24.7元不等。

明年1月起補貼上限回復至400元

另外，政府去年推出「公共交通費用補貼計劃」臨時措施，即每月可申領補貼的交通開支水平由400元放寬至200元，補貼上限由400元提高至500元的措施，將於本月31日屆滿。運輸署早前表示，明年1月1日起，補貼上限由500元回復至400元，而每月可申領補貼的交通開支水平，亦由200元回復至400元。

上 / 下一篇新聞

《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準
評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮
大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
【Emily】戴耀廷開心何俊仁尹兆堅受洗
【Emily】戴耀廷開心何俊仁尹兆堅受洗
【Emily】抽中立會辦公室 管牧：神嘅安排
【Emily】抽中立會辦公室 管牧：神嘅安排
【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量
【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量