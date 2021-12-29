九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大

馬場特別線加5%最多 月票不變

九巴昨表示，因應政府批准城巴及新巴第二階段調整票價，所有聯營過海路線周日凌晨2時30分起加價3.2%。根據九巴公布的聯營過海線收費表，涉91條路線，將分別加1毫至8毫，各路線實際加幅由0.36%至5.16%不等。其中以101R和102R兩條由跑馬地馬場開出、分別前往觀塘及美孚的特別路線加幅及加價金額最高，均由15.5元加價8毫至16.3元。該兩條路線均只會在跑馬地馬場賽馬日尾場賽事前後提供服務。

至於由新界前往中上環、灣仔等過海路線，普遍加價1毫，例如由大埔中心往返中環的307線，票價由目前24.6元加至24.7元，加幅約0.4%；由上水往返銅鑼灣的678線，則由25.1元加至25.2元；由馬鞍山利安往返金鐘的680線，票價將由21.9元增至22元。部分往返九龍至港島的過海路線，則加3毫至4毫不等，例如由啟德往返中環的641線，票價由12元增至12.4元，加幅3.33%；由深水埗蘇屋邨往返北角的112線，則由10.6元加至10.9元，加幅2.83%；由長沙灣往返小西灣的118線，由11.3元增至11.6元，加幅2.65%。

新巴城巴未交代具體加幅

不過，新巴及城巴昨未發布新聞稿交代第二階段加幅。根據新巴及城巴早前提交予立法會文件，資料顯示旗下所有路線明年1月2日加價1毫至9毫，以城巴往返屯門碼頭至深圳灣口岸的B3線加價金額最高，由現時12.8元加至13.7元，加價9毫；大部分路線加1毫至4毫不等，如荃灣往返銅鑼灣的930X線，由18.4元加至18.8元；往返灣仔北至小西灣的8P線，則由6.9元加至7.2元；由天水圍往返銅鑼灣的969線，由24.6元加至24.7元不等。

明年1月起補貼上限回復至400元

另外，政府去年推出「公共交通費用補貼計劃」臨時措施，即每月可申領補貼的交通開支水平由400元放寬至200元，補貼上限由400元提高至500元的措施，將於本月31日屆滿。運輸署早前表示，明年1月1日起，補貼上限由500元回復至400元，而每月可申領補貼的交通開支水平，亦由200元回復至400元。