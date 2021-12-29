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3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半

【明報專訊】前年10月12日港鐵九龍塘站有人點燃汽油彈，兩部閘機燒至熏黑，4男涉焚燒閘機及駕車接載同伙，被控一項串謀縱火罪。首被告另被控3項控罪，與次被告認罪後，昨在區域法院分別被判囚52個月及50個月。第四被告經審訊後被裁定串謀縱火罪成，判囚54個月，3人須分別賠償9368元；另第三被告獲裁定罪脫。法官判刑時強調，九龍塘站是最繁忙的港鐵站之一，縱火對站內工作人員及乘客構成生命威脅，判刑須具阻嚇。

官：九龍塘站繁忙 須阻嚇

4名被告依次為送貨員曾裕生（27歲）、科技教育公司合伙人黃漢偉（31歲）、技術員鄭偉森（34歲）及除草工人王錦發（41歲）。曾某另承認管有物品意圖摧毁或損壞財產、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、無牌管有槍械3罪。

辯方求情稱，第四被告為兩名10歲及3歲女兒的好爸爸，是家中經濟支柱，並呈上20封親友等撰寫的求情信，稱他為人勤力、樂於助人。法官李慶年判刑時表示，第四被告沒有直接參與縱火，但他伙同犯案，考慮其角色較次要及被動，子女也因他參與暴力社運而失去父親照顧一段時間，酌情扣減半年刑期。

與3人無甚接觸 技術員罪脫

李官表示，未見有第三被告與其他被告的WhatsApp信息聯繫，監控片段也拍到第三被告和其他被告沒有什麼互動或接觸，且他警誡下稱「我都係接咗肥仔（次被告）上車之後先知佢哋去九龍塘丟汽油彈」，曾勸說次被告不要參與，多番勸告下，次被告答應不會參與，及稱往九龍塘是與朋友會合，才載次被告前往，李官認為這些辯解「有可能是真的」，裁定他罪脫。

李官續說，控方針對第四被告的證據強而有力，包括WhatsApp對話、錄像片段等，故裁定他是知情犯案，例如次被告事發前一日發信息告訴第四被告將於翌日行動，第四被告回答「好」。

另外，閉路電視亦拍攝到第四被告停車後，曾與第二被告打開趟門一段時間。李官認為，唯一合理及不可抗拒的推論就是運送行動中需要的材料予首、次被告，3人為了同一個共同犯罪計劃，扮演不同角色，故裁定第四被告串謀縱火罪成。

【案件編號：DCCC 553/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 閘機 九龍塘站 串謀縱火 反修例運動

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