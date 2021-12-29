《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理

涉案《蘋果》3公司無代表出庭

3間公司即蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，繼續沒有代表出席，押後明年2月10日提堂，待安排公司清盤人出席。

旁聽者呼「撐住」 林文宗：新年快樂

還押逾5個月的7名被告押解到庭應訊，包括黎智英、張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、羅偉光、執行總編輯林文宗、英文版執行總編輯馮偉光、社論主筆楊清奇，昨在庭上不時向旁聽者揮手、用手指作心形手勢等。旁聽者散庭時高呼「撐住呀」，林文宗則回應道「多謝大家，新年快樂」。

新增的串謀發布煽動刊物罪指稱，7名被告與該3間《蘋果日報》相關公司及其他人，於2019年4月1日至今年6月24日，在香港一同串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示、複製煽動刊物，意圖引起對中央或特區政府、或香港司法的憎恨或藐視，激起對其離叛，煽惑他人使用暴力，慫使他人使用暴力或不服從合法命令等。

黎智英一項串謀妨司法改控勾結外國

黎智英面對共4項控罪，除上述新增控罪，他亦被指與「12港人」李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸等呼籲外國政府制裁港府及中國，及協助李宇軒潛逃，被控串謀勾結外國勢力、串謀妨礙司法公正等3罪。其中的串謀妨礙司法公正控罪昨被修訂為一項串謀勾結外國勢力罪，指稱黎在2020年7月1日至今年6月24日，在香港與其餘6名被告、該3間《蘋果日報》相關公司及其他人串謀，請求外國或境外機構等對香港特別行政區或中華人民共和國實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

其餘6名被告亦被控一項串謀勾結外國勢力罪，連同新增的串謀發布煽動刊物罪，合共面對兩項控罪。

【案件編號：WKCC4341/20、2379、2879/21】

明報記者

（港區國安法）

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