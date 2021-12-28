【Emily】吳文遠牆內過生日 自嘲「叉燒」多謝媽咪

入獄前預錄 向在囚手足家人致敬

文遠仲大讚阿媽厲害，雖然身形細細粒，平時零殺傷力，但遇到突發事就會貓仔變老虎，話唔止一次重案組上門拍門要拉人，阿媽好自然地將重案組嚇窒，笑稱因為阿媽真係太厲害喇，所以自己𠵱家咁樣都唔可以全部怪佢，因為遺傳咗阿媽嘅基因。

點解生日要拍片？除咗多謝阿媽，文遠講笑話想刷吓存在感，話咁多年都無乜點慶生，「（生日）盡可能都係靜靜地過，因為對我嚟講只是any other day」。

佢同時話香港處於高氣壓，覺得監獄外手足嘅家屬、親友，比坐監嘅人更辛苦，因為坐監嘅人除咗冇乜自由，毋須為抉擇而煩惱，反而監獄外嘅人好多冇咗經濟支柱，要為生活奔波，有啲小朋友會掛念父母親，所以想藉呢條片向在囚抗爭者嘅家人致敬，亦希望大家支持在囚手足嘅Patreon。