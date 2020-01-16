大灣區GBA新聞：前海首辦港貨直播帶貨

李劍禧、孫嘉晞夫婦稱，與深創建等主辦方合作，有機會從港人和理解消費者喜好的角度推廣香港品牌，助港貨拓展大灣區乃至全國市場；與此同時，活動也會推介廣東老字號和一些國際品牌，「務求在港人帶港貨的同時，也能讓廣東品牌推廣到國際」。

參與今次直播帶貨的品牌包括內地熟悉的珍妮小熊曲奇、黃道益活絡油、和興白花油、斧標驅風油、雙飛人藥水等，亦有以蛋卷等馳名的澳門品牌九澳，以及來自廣州的老字號廣州酒家的產品，還有由藝人謝霆鋒創立的美食品牌鋒味系列。

跨境電商產業園 惠州開園

事實上，中港實體貿易受疫情影響，因此跨境電商、直播帶貨成為疫情期間支持兩地貿易的重要一環。除了廣州要打造直播帶貨之城，另一大灣區城市惠州，首家以跨境電商為產業主題的綜合型產園區茂森跨境電商產業園亦於日前開園。產業園除提供逾1.4萬平方米辦公樓面，周邊5公里內亦配套8000多平方米的跨境物流倉儲。

惠州市商務局表示，產業園將引進重要的供應鏈公司、物流公司，為跨境電商提供物流、倉儲服務；未來產業園還將建設一個1000多平方米的工業品展示廳，同時會作為跨境電商人才培訓基地，並配備直播間，讓企業和帶貨主播使用。