大灣區GBA新聞：粵劇×電音 暨大生灣廣節奪金

粵語普通話歌詞 滲粵式飲食文化

想到用「粵劇×電音」推廣灣區文化的3名暨大學生，分別是來自山東的解靜、深圳人陳倩茹及廣州人梁仕翀。解靜及陳倩茹表示，3人本身對粵劇及電音都有興趣，梁仕翀作為廣州人亦熟悉粵劇文化。在影片作品中，他們將電音混入粵劇音樂及唱腔，重新編成一段新曲，歌詞除了夾雜粵語和普通話，亦滲入廣州人飲茶、食荔灣艇仔粥等粵式文化。

解靜和陳倩茹表示，大灣區文化廣泛，不同城市各具特色，「但整個大灣區都有同一歷史」，日後如創作相關題材，會嘗試選擇其他灣區城市元素。至於會否考慮以香港文化為題材，解靜笑言，因疫情關係未有機會到香港感受氛圍，「希望快點通關去看看」，她相信，作為一個灣區外的人，與陳、梁兩名大灣區同學去看香港，「可能會碰撞出新的火花」。

據了解，「尋根灣區文化，品味人文灣區」的不同類別得獎作品都會獲廣州市穗港澳青少年交流中心用作推廣大灣區。除了大灣區文化主題，今次灣廣節還有另外3個品牌賽事主題，分別是「餓了麼：餓了麼如何改變了我的生活」、「畫音：當代大學生的N種生活」、「咪咕閱讀—明智數字圖書館：數字閱讀推廣」，上述主題各類得獎創作將有機會獲冠名企業採用。

國內外200大學1700作品參賽

由海珠區委統戰部、海珠區大灣區辦等部委指導，廣州點野文化傳播承辦的灣廣節，是從廣東大學生廣告節升格而來。今年作為首屆盛事，共吸引了包括北美、澳洲、東南亞及內地、港澳近200間大學參加，參賽作品約1700份。灣廣節首席代表蔡展鵬表示，灣廣節日後將進一步面向大灣區內學府及業界，雖然目前受疫情影響，但相信隨通關在即，日後會有更多香港企業和具創意的學生參與。

明報記者 陳子凌