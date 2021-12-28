私家車翻側 不見司機不見牌

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2021年12月28日星期二
港聞二
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【明報專訊】昨日凌晨2時半，警方接獲客貨車司機報案，稱一輛私家車在理工大學對開漆咸道南翻側，懷疑車內有人受傷。
警方到場發現車上無人，私家車車牌被人拆去，正追查涉案司機下落。
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