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私家車翻側 不見司機不見牌

【明報專訊】昨日凌晨2時半，警方接獲客貨車司機報案，稱一輛私家車在理工大學對開漆咸道南翻側，懷疑車內有人受傷。

警方到場發現車上無人，私家車車牌被人拆去，正追查涉案司機下落。

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