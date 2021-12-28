納米單位增19% 本研社批政府帶頭

佔去年整體私人住宅一成

近年一手私樓市場納米樓增加，發展局長黃偉綸早前表示，會考慮在未來私人住宅用地賣地條款訂立單位最小面積限制。本研社透過屋宇署、地政總署及發展商的資料，統計面積小於260平方呎的新落成納米單位數量，發現去年共有2143伙納米單位落成，較2019年1805伙增加約19%，亦佔去年整體落成約20,888伙一手私人住宅的10.3%，即每10間新落成的一手私人住宅，就有1間是納米單位。

本研社統計並發現，去年涉及最多納米單位的私樓項目，為內地發展商恒大位於屯門掃管笏的「恒大·珺瓏灣」，共有604伙納米單位；之後是莊士中國投資有限公司的發展項目「弦海」，同樣位於屯門，共有233伙納米單位。

指政府未阻重建項目納米化

本研社成員陳劍青相信，未來仍會延續單位「納米化」的趨勢。他指出，根據過往統計，有大約三分之二的私人重建發展項目都有納米單位，質疑政府只在賣地條款設立限呎要求，未必能阻止私人重建項目出現更多納米單位。

他續表示，除了私人住宅市場，近年公營房屋單位亦出現納米化，包括目前房委會正推售的綠置居項目青衣「青富苑」，以及明年計劃推售的全新居屋項目，都有為數不少的納米單位，部分面積更低至180多呎，批評政府帶頭違背提升人均居住面積的目標，拖低市民的居住質素。他又以青富苑作例，大批納米單位至今未售出，反映這些單位根本無法滿足居民住屋要求。