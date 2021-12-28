健身中心Goji Studios結業 涉4分店

2017年成立的Goji Studios，在中環、灣仔、九龍灣、旺角共設4間分店，昨深夜10時許發表聲明，表示疫情下百業蕭條，健身中心過去亦被強制要求關閉數月，無法經營下，再加上市場不現實的租金，大大加重營運負擔。過去數月與多名業主緊密磋商，洽談租約安排，惜仍未能達成共識，為繼續向會員提供服務，已盡力多番融資，但仍未能力挽狂瀾，只能無奈地作出沉重決定，今日起旗下4間健身中心全線結業。

不滿過渡舒適堡 客戶要求退款

聲明提到，會員剩餘會籍及私人教練課程等服務，會由舒適堡提供過渡安排。Goji客戶周小姐表示，去年6月花約1.3萬元，購買Goji的36個月健身服務，她不滿餘下服務要過渡至舒適堡，又稱當初就是不喜歡舒適堡人多、不夠乾淨，才選擇Goji，「舒適堡1000元有12個月服務，我平均月費300多元，我怎可能接受？」她又批評Goji職員明知將會結業，但近兩月仍不停以即將加價為名推銷她再買服務。