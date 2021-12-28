新世界私人資助房 爭三折補地價 冀優惠與房協相若 何鉅業：無資助無得搞

明報記者 陳詠欣

新世界建好生活首階段將以一幅新界西的地皮，興建300個實用面積300至550平方呎的單位，初步建議售價為約270萬至495萬元。參考房協的資助出售房屋現時要付三分之一地價，何鉅業期望項目的地價優惠與房協相若；他說若控制到地價成本，就可利用建築、發展成本等為基礎計算售價，否則以一般私人住宅項目計算，地價隨時佔發展成本四分之三，「無辦法將個賣價壓縮」。

至於如果政府最終不批出優惠地價，會否有後備方案，何說「無得資助就無得搞」，如果地價優惠不到三分之一，相應賣價亦會提高，亦難以讓市民在可負擔的範圍上車。

「不會說附近全沒新世界其他項目」

項目至今未公布實際選址，何鉅業表示，看不到選址有涉及生態的爭議；至於是否毗鄰新世界其他發展項目，他稱私人資助房屋會視作完全獨立的項目，不會理會新世界本身的發展項目，設施亦不會與其他項目共享，但該處有基本交通配套及道路，「不會說附近完全無任何新世界的發展，其實亦有其他發展商」。

料業主毋須承擔大額斜坡維修費

近年部分居屋及房協資助出售房屋項目毗鄰大型斜坡，業主或要承擔巨額的斜坡維修保養費。何鉅業說，項目選址附近無大型斜坡，「應該比較容易推動」，料業主日後亦毋須承擔大額的斜坡維修保養費用。

稱定位高於居屋 裝修實而不華

以往私人參建的居屋被批評質素參差，何鉅業稱，該私人資助出售房屋項目定位高於居屋，較貼近私人發展模式，會有基本和實而不華的裝修，實際成本會反映於賣價，毋須「將貨就價」，因此不能直接與過往的私人參建居屋比較。

至於會否仿效房委會提供樓宇結構安全保證，何鉅業表示，諮詢委員會具體會再商討，令業主合理地安心，但現時一般私人發展項目，結構在10年內都沒有大問題。

轉售限制未必跟居屋 維持針對25至45歲

新世界建好生活亦建議訂立轉售限制，買入單位後首3至5年內不能出售或出租，並須在完成承做100%按揭後，才可出售單位予合資格者。何鉅業認為，項目日後的限制，未必完全跟隨房委會及房協資助出售房屋的做法，即使轉售亦不會與其他居屋「撈落大海」，「會跟番自己個定位」，主要針對25至45歲的永久居民及首置人士，期望能更針對協助一批短期內難以上樓的年輕家庭。

被問到可否排除日後會因應市場情况，將項目補回地價後變回私人項目，何鉅業回應說，他們並沒此想法，「可能性極微」，認為未來起碼10年，需求只會愈來愈大，加上項目須獲政府多項政策配合，不認為政府會容許更改。