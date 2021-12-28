衫販指寒冬短 聖誕生意料挫六成

暖機銷售料與去年相若

昨日氣溫介乎9至15度，凌晨約4時大帽山更一度錄得4度。位於石硤尾的安宇家電中心老闆陳先生說，去年顧客換冷氣機時，七成人買分體式，但今年六成顧客改購冷暖分體式空調機；上月天氣轉涼已有市民購買浴室寶和暖風機，昨賣出三四台暖風機，估計今年聖誕檔期生意與去年相若。

深水埗昨人流稀疏，景峰行服裝店職員梁小姐笑言「可能大家紅日唔出街避寒」，又指今年聖誕市道淡靜，生意較去年同期大跌一半，而且本港只凍一兩日，加上無機會旅行，買厚褸的人不多。

深水埗福華街排檔老闆娘李小姐售賣衞衣及長短褲，她指今年寒冷日子較少，生意按年少兩成，「30元一條褲，啲客都諗好耐，買100元貨都講價」。賣厚褸、冬天衫的排檔檔主朱小姐指近日人流少，市民購買的多是30元特價貨，料今年聖誕檔期生意較疫前少約六成，「以前聖誕紅日，日做超過5000元生意，但現做到約2000元生意已偷笑，因有時全日只做到1000元」。

天文台預測今最低11度

天文台預測一股強烈冬季季候風今日續為華南帶來寒冷天氣，氣溫介乎11至17度，早上寒冷，日間短暫時間有陽光及乾燥；隨着華南沿岸天色好轉，本周中後期日間氣溫回升，介乎14至19度，但早晚仍清涼。