須掃「安心」或社工核實 無家者感入住麻煩 社協倡減避寒中心關卡

嚴寒下 3/4仍留守街頭

民政事務總署回覆稱，臨時避寒中心前日開放後，截至昨早6時，約有270人次登記使用，當中約八成、即逾200人掃安心出行，其餘是獲豁免者，包括沒有智能電話的使用者；所有避寒中心並沒有拒絕任何沒有智能電話的使用者。

民政署：沒拒絕無智能機者

天文台昨早錄得今年入冬以來最低氣溫攝氏9.9度。吳衞東前晚起與社協多名義工，連續兩晚巡視深水埗多個無家者聚集地並派發物資。

他表示本港約有一半無家者無智能手機，政府雖然放寬無家者可以登記社工電話方式，豁免使用安心出行進入避寒中心，惟實行上有難度。

他舉例，若無家者只記得社協辦公室電話，而過去數天公眾假期辦公室無人上班，無人可幫忙核實其身分，無家者或因此未能進入避寒中心，希望當局「唔好有太多關卡，畀佢哋入住」。

家當留街頭 憂被偷或清理

六旬無家者景哥在通州街公園露宿了三四年，每月靠社署3000多元的綜援過活。他本身有手提電話，但近日遭人偷去，無法使用安心出行；惟即使有電話，都不會去避寒中心，因擔心進去後公園內的家當會被人偷去或遭「清場」。

另一名傷殘無家者平哥於通州街公園露宿了10多年，需用輪椅代步。他說昨晚「唔係好凍」，有兩張棉被保暖，並覺得入住避寒中心十分麻煩，「免得過都免」，因無淋浴設備，又易與其他使用者爭執。

吳衞東指，大部分無家者都有不少家當，難一併帶入中心，故不少人選擇死守街邊；亦有無家者反映衣物、鞋及手機在中心裏不翼而飛，又無儲物櫃和閉路電視，報警都難追究。

倡加裝儲物櫃淋浴設施

吳衞東建議當局可效法台北，向無家者提供印有政府字眼的流動儲物袋，供他們收好家當，以及考慮加設儲物和淋浴設施等。