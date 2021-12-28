常遇冷眼 「既無答案，不如笑對」

棄教職 fb專頁記點滴

Trek媽媽說，以往不懂以什麼方式照顧和教導兒子，在兒子3歲前，兩夫婦都「沒有一覺睡得好」。她曾被朋友問「你是否吃錯什麼？是否讓兒子吃了什麼（以致患自閉症）？」她對此感到無奈，亦覺得無法找到訴苦對象。她說有一次，因為兒子頑皮和騷擾別人，遭途人以粗口大罵，更被斥「你無家教呀？」她與丈夫頓感無計可施，壓力亦達「臨界點」。

Trek媽媽本身在中學教經濟科，自言熱愛教書，但為照顧孩子亦得抉擇，「沒理由只教別人兒子不教自己兒子，辭職是很痛苦，但是否可以用（人生）下半場的時間做點事？」

她於2016年在facebook開設「摘星．小王子—自閉譜系實用手冊」專頁，記載親子生活點滴，例如兒子未能乘搭特定車款而嚎啕大哭等，希望以搞笑角度化解鬱悶感，「我教書時是好認真的人，但發現兒子患病是沒（解決）答案，不如以幽默面對，希望透過支筆、一笑溶化眼淚」。

調整心態當「細兩歲」照顧

另一自閉症學童Bevis，小時學習遲緩，幼稚園入讀特殊學校，小學經評估後入讀主流學校。Bevis媽媽說，曾為逃避別人目光，不願帶兒子外出見人。她記得朋友安慰，叫她可把兒子當成細兩歲來養，「他3歲就當他只有1歲吧，都算做到1歲的事」，後來她亦想通了，明白照顧並非難事，「其實兒子比其他小朋友更『易湊』」。她說家長調整心態、持正面想法，或能變得更輕鬆。

向Trek和Bevis兩個家庭提供支援的教大蕊展計劃經理賴成恩稱，希望大眾遇上自閉症學童時，明白他們與人相處方式與眾不同，「不是因為他有病而同情，希望大家明白家長需要空間自行處理；大家以平常心及少許好奇心去了解這群小朋友，已是社會的進步」。