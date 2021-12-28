自閉兒愛巴士 媽媽陪搭尋默契 日日講車疲勞轟炸 悟「只需陪伴」非累鬥累

明報記者 鄧佾文

愛車「芒果布甸」 坐不到發脾氣

「我最愛的巴士是『芒果布甸』，因為外形圓滑及車身黃色而取名」，小四生Trek每談到巴士便滔滔不絕。在訪問拍照當日，甫上巴士，他熟練地走到上層，在第一排座位坐下；在彩虹巴士總站下車後，一本正經地評價巴士，「剛剛搭那部車車頭形狀不圓滑、引擎聲較吵，我不喜歡」。

小五生Bevis有同樣喜好，平日最愛倚在家中窗台，俯視巴士車來車往，憑引擎聲和車門開關聲，便能分辨巴士款式，「最期待還是出門搭巴士，有時會去屯門『捉靚車』，慢慢等靚車現身，例如猛獅95（型號）」。

熟記路線型號 憑引擎聲辨車款

通曉巴士知識，Trek和Bevis不時獲稱讚記憶力非凡，惟整天重複誦讀巴士資訊，又對坐車別有一番執著，對家人則是場「噩夢」。Trek媽媽憶述有次兩母子等巴士回家，豈料到站的巴士並非兒子所愛的車款，他便大吵大鬧一番，「（媽媽）心想花整天陪伴玩遍不同東西，但只想搭車回家都不行，覺得這個衰仔真不孝」。Bevis媽媽聽罷深感共鳴，「若坐不到愛車，上其他巴士後，兒子會一直宣泄不滿，不聽任何解釋」。

兩名媽媽在育兒路上束手無策，Bevis媽媽笑說，曾到網上論壇「不斷爬文」取經，加上身邊沒有類似的家長，覺得求助無門。後來Trek和Bevis兩家人分別經介紹，參加教大蕊展計劃，讓兒子學習社交和溝通技巧，家人則參與課後討論，兩位媽媽都有所反思。Trek媽媽說，明白原來孩子只想被接納，「無論你覺得他說話幾悶幾廢，其實只需要陪伴」。她還說，現已練得一身好本領，記得搭完巴士要幫兒子「打卡」，亦下苦功記得不少巴士專有名詞，「為博兒子一笑」，兩位媽媽都樂見與兒子找到理想相處模式。

博子一笑 一同「打卡」記名詞

教大蕊展計劃經理賴成恩說，自閉症譜系障礙學童當中，約五成屬於智障，其餘則有不同特徵，包括有社交困難、溝通困難、性格固執且興趣狹窄（見表），蕊展計劃冀為已診斷並就讀主流學校的學童提供支援。她表示，每年約300個家庭登記參與計劃，按不同小組類型收費，惟面對人手及名額限制，每年只能深入跟進約64個家庭。

教大蕊展計劃支援 談相處技巧

賴提到最近邀請計劃中12名自閉症學童，製作2022年月曆，且善用他們的專長繪出充滿創意的巴士圖畫，正在蕊展計劃facebook發起籌款慈善義賣，冀支持該計劃長遠發展。