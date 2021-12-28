「邊境票王」：同鄉會助選 不入傳統政黨

張欣宇在節目表示，自己在內地江西出世，幼時到深圳，17歲來港，於港大讀書。於港鐵任職的他稱，2019年發生的社會事件是驅使他參政的原因之一，當時負責油尖旺區車務事宜，於前線見到不少情况，認為不論青年或政府，「（處理）手段同方法令人好無奈」。他又認為社會事件由很多積怨引起，非單一事件導致。

被問到來港後有否出席遊行及六四集會，他說長時間於港鐵工作，通常在大型遊行時都要在前線當值，不可能前往參與，但稱讀書時在大學接收到六四資訊。目前仍為港鐵員工的他已經辭職，12月31日生效。

林素蔚：可偕狄志遠爭雙普選

於新界東南勝出的「專業動力」林素蔚，同樣首次參選便當選，重申不會界定自己為建制派，形容自己為「貼地民生派」。她表示，不同意於社福界當選的「新思維」狄志遠是議會「唯一的非建制派議員」，與狄在不同議題有合作空間，包括爭取落實雙普選，又稱民主派倡議的「公民提名」若有地區支持，她也會同意。