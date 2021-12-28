王振民：「雙普選」方向沒變 應先發展經濟 未回應何時重推 劉兆佳稱需兩條件

港澳辦斥西方對港現「認知障礙」

中央政府連日安排不同官員解說白皮書內容，並反駁西方民主觀點。港澳辦昨日發稿，發言人斥西方一些政客和媒體，執著於偏狹的意識形態，「在香港問題上顯現出明顯的認知障礙症」，形容事件「實在可悲」。發言人重申，英國在殖民統治香港時期，未曾出現民主及普選，表示雙普選是《基本法》的規定。

王：中央做一切為挽救青年、民主

國新辦昨日在北京舉行「吹風會」解讀白皮書。清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民表示，中央貫徹一國兩制方針的決心、信心、耐心從未動搖，又稱「兩年來中央所做的所有事情，都是為了挽救香港、挽救青年、挽救民主、挽救一國兩制，一切都是為了香港好」。他並說近日一些香港青年告訴他，以前總覺得歐美國家多好、多民主，但看了白皮書才知道，殖民統治的本質就是獨裁專制，和民主沒有一點關係。

王振民提到，白皮書重申了中央對香港民主發展的原則立場，「雙普選」的大方向沒有變。不過，記者追問白皮書沒有特首普選時間表時，王振民無直接回應，他說多年來中央為了香港的民主發展耗費了大量的時間、精力和資源，「我們都付出了很高昂的『學費』，換來了今天新的民主制度。我覺得應該好好珍惜、鞏固。人心思定，要讓社會休養生息」，認為社會應把精力更多地用到發展經濟、改善民生。

狄志遠：普選時間現分歧更應討論

候任立法會議員、新思維狄志遠在選舉時承諾，上任首百天會提出重啟政改議案。狄志遠表示，白皮書確認普選的承諾是好事，他明白普選時間表有爭議及分歧，但認為有分歧才應拿出來討論，強調市民對普選有訴求，「『當無事發生』不是香港人做事方式」，並認為經濟民生跟民主發展沒有矛盾，應是相輔相成。

對於普選時間表，劉兆佳表示中央不會隨便提出，稱中央之前也提出過普選，社會的反對派藉此造勢，觸發2014年佔中。劉說現在雖然實行「愛國者治港」、「反中亂港者出局」，但如要推動普選，相信要有兩條件，首先是外部勢力不能再干預香港事務，或影響力萎縮；同時，愛國者陣營能夠壯大，並能駕馭大局，不會有一半人不出來投票抵制。劉稱新的選制才剛推行，「現在便問幾時會改變，怎可能呀？」