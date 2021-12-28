國安滲學校各科 英文擬卷用「唱好」文章 官校報告：藉師生接觸 識別潛在違法學生

多校更新聘用條款 檢視圖書館藏書

中小學暑假已交國安工作計劃報告（下稱報告），正逐步落實措施。教育局長楊潤雄曾稱，逾九成學校已成立小組或設專職人員，統籌國安教育相關工作。本報記者查閱部分學校的報告（見表），以官立學校新界鄉議局大埔區中學為例，在學生訓輔方面，列明協助學生守法守規；透過教師與學生的日常接觸、傾談及觀察學生的行為變化，及早識別有潛在參與違法活動的學生。

李興貴體育科認識國旗 數學要防觸法

香港教師會李興貴中學的報告長13頁，於「學與教」措施範疇，列出20多個科目如何滲入國安教育，包括中文、中史等學科合辦中國文化周；化學科可安排學生參加境內學習活動，了解香港可再生能源發展；體育科則會加強透過體育活動增加學生對國旗、國徽及國歌的認識以及加強學生的身分認同。

校長李永鴻稱，學校主要整合既有活動，更清晰列明國安元素，課程則是按局方框架滲入國安教育。他稱相較中史、公民與社會發展科，部分學科如英文及數學較難直接扣連國安內容，故有不同做法，英文科指明擬卷時可取材正面介紹國家文章，數學科則主要提醒教師謹慎選擇測驗、考試及課文免牴觸國安法。

鳳溪鼓勵參與網上問答學憲法

多校報告均列明針對非教學人員、校外導師、教師的操守要求，如聘用時要簽聲明及加強培訓等。鳳溪創新小學校長李淑賢稱，推行國安教育，教師層面必不可少，「老師是與學生第一層接觸」，社會運動前已與教師有共識，政治不帶入學校，「尊重教師有不同政見，但在課堂上，我們不會去討論，將政見灌輸學生，而教師一直守規矩，家長不用擔心」；至國安法後，教師參加由辦學團體、教育局舉行的教師培訓，加深及明確對國家認識，以及國安教育推行的重要性及方向。

至於向小學生教授國家安全，李淑賢稱，希望讓小孩子感受正面方向，不是一聽就聯想到是規矩、法律知識，她鼓勵學生多參與網上問答比賽，在遊戲認識國家憲法等，亦於實地交流暫停時參與「粵港『一課兩講』網上交流計劃」。

朱國強：推展順利 教師態度正面

候任教育界立法會議員朱國強稱，學校正有序地實踐報告內容，上學期推展順利，「唯一有點不足的是跨境生只能透過視像教學進行升旗禮等活動」，又稱教師均對國安教育的課程發展持正面積極的態度，逐步結合原有課程內容及國安課程框架重點，例如在特別日子（如憲法日）舉行全校活動、配合閱讀計劃介紹中國歷史人物等。

保良局林文燦英文小學校長文詩詠表示，除落實報告內容，近日她亦主動於法團校董會增設「國情、國民及德育教育」議程，每次開會時報告，讓所有校董知悉學校推展情况，增加透明度。

明報記者

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