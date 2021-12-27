【Emily】老公冧林琳 參選甫士圖印紅酒

【明報專訊】立法會選舉後，唔少當選人都趁假期回氣休息，陪家人過節。喺選委會界別當選嘅民建聯林琳，就收到老公送嘅聖誕禮物，係兩支特別版紅酒，樽面設計係林琳出席選舉論壇、高舉左手嘅相片圖案，仲印住「新局面 新氣象 新未來」字句。自言無咩情趣嘅林琳話，早排選舉工作攰到死，12月初結婚3周年都無慶祝，今年聖誕節亦無買禮物畀老公，但收到老公呢份禮物都幾好笑，唔捨得開支酒嚟飲。
林琳喺boxing day於facebook曬呢份禮物，佢同Emily講一向無乜儀式感，月初結婚紀念日都掛住去選舉論壇， 反而工人姐姐提佢係紀念日。林琳話同老公幾多號開始拍拖、求婚嗰啲全部唔記得，試過記錯老公生日，講笑話老公已「放棄治療」。
吳秋北boxing day再念毛主席
聖誕佳節，唔少政界人士都向大家送上祝福，包括前特首梁振英，佢除咗關注流亡海外嘅羅冠聰邊度有錢買聖誕樹之外，都有祝香港平平安安，大家聖誕快樂。
工聯會會長吳秋北連續兩年喺boxing day懷念已故中共領導人毛澤東，話「毛主席誕辰，萬民緬懷！」佢又話，「香港落實完善了選舉制度，民主新發展」，仲借用毛主席作品《沁園春．雪》中「數風流人物，還看今朝」，話「人民才是今朝的風流人物！」。