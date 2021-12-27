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2021年12月27日星期一
港聞二
越線撞車起火 P牌鐵騎士喪命 新牌車友結伴兜風 石澳落斜撼私家車
為還債合演綁架 肉參綁匪同被捕
歷史建築變NFT 學者盼建保育經濟鏈
捕殺政策1個月 漁署：共處理28野豬
國泰機師赴美3日返港確診 已打3針復必泰 梁子超倡機場員工每日一檢
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疫下開源吸客 電車公司招贊助走入校園
氣溫驟降 寒冷天氣警告生效
最大K仔案 兩運輸工續還押
涉爆竊4劏房 裝修工控4罪
6大學疫下復辦海外交流 港大網上交流獲學分 人在異國上網課 交流生：無悔別港
城大民女去留 學生會校方料今明商討
漁船南海近港水域焚毁 10人棄船1死2失蹤
跨年倒數港樂MIRROR同台 《E先生》小提琴手盼宣揚管弦樂
油柑頭村清拆未提安置 寮屋村民憂「新年瞓街」
行山人曾見赤麂 憂綠化地生態受損
「停抄表」現天價水費單 水務署長稱已汲教訓
大灣區GBA專題：佛山打造氫谷 領航新燃料產業 粵經濟強工業基礎佳後發先至 氫能產值逾百億
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【Emily】達明開騷「消失的片段」係香港回憶 包括「民主歌聲獻中華」市民遊行照
【Emily】老公冧林琳 參選甫士圖印紅酒
【Emily】譚凱邦獄中願望：晚上一杯暖水
【Emily】荔枝窩故事館揭幕 4主題看客家史
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
小啟：評論專欄「聞風筆動」本周一至周五休刊，下周一復刊。——編輯部
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