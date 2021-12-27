「停抄表」現天價水費單 水務署長稱已汲教訓

被問及水費問題時，盧國華指現時徵收的水費不足以抵消成本，但調整水費需考慮整體經濟及市民的負擔能力，估計現階段加水費的機會不大。

指灣仔鉛水月內交報告 除非涉公眾 不會公開大廈名

此外，政府上月曾公布水務署於今年10月尾抽取食水樣本檢測後，發現灣仔一個私人非住宅處所兩個食水樣本含鉛量，超出本港食水最高含鉛標準，是自2017年12月實施「水質監測優化計劃」以來，首宗發現超標個案，但水務署一直無披露涉事處所名稱及地點。盧國華接受商業電台專訪時回應，稱鉛水原因仍在調查，將在本月內提交報告，現階段不揣測成因。

盧又表示，除非公眾會接觸到涉事處所的水源，否則會尊重業主意願，不公開處所名稱；而食水含鉛量超標可以因內部供水的喉管、或水箱清洗得不乾淨引致，至於修正工程何時展開，則需與業主商討時間表。

另外，環境局長黃錦星昨出席荔枝窩故事館開幕禮後表示，可持續發展委員會正就塑膠購物袋收費進行公眾參與活動，冀市民周三（29日）前積極回應，了解收費有沒有調整空間，以及能否收窄豁免收費的情况等。

被問到有環保團體批評環保署未就「明日大嶼」計劃在環評報告上把關，黃錦星回應稱，環保署及相關部門嚴格按照環境條例把關，平衡發展與保育，社會在環境評估範疇以外有不同關注，包括氣候變化適應力和碳中和，有關部門均正面回應這些關注，會積極研究和跟進具體建議。