油柑頭村清拆未提安置 寮屋村民憂「新年瞓街」

明報記者

地政總署回覆稱，因應油柑頭村附近的官地擬發展住宅，署方3月起聯絡受影響寮屋住戶，為他們登記及處理安置補償事宜，當時通知受影響居民，政府將於明年1月左右清拆，而目前資料顯示，清拆範圍內受影響家庭約37戶，共65人；署方又指發展計劃將於法定規劃程序完成後推展，會另行通知住戶確實遷出日期。

政府去年提出將荃灣麗城花園以北、近油柑頭村一幅面積約4.93公頃山坡綠化地，改劃作私樓發展，料提供1390伙。該地位於屯門公路以北，涵蓋漢民上村一帶，現散落多間寮屋，部分已空置，村內佈滿茂密樹林。

改劃建私樓 令下月遷離

居於村內寮屋逾半世紀的李太稱，現時三代同住，早前曾有地政人員到場登記及量度，對方稱政府因應發展需要收地，村民需下月遷離，但至今再無收到政府賠償安置通知。她說，對臨近新年面臨搬遷感擔心，「1月就話拆，𠵱家都12月，都仲未有回音……佢無理由無安置就叫我哋搬，咁叫我哋瞓街呀？」她現在只能待當局通知，冀原區安置，不希望遷往其他地區。

曾居住該村的溫先生稱，該處發展範圍以外的私人土地，近年發現有人填土斬樹，並霸佔附近官地擺放建築廢料，疑與未來發展有關，批評破壞環境。

未交代發展商負責擴路工程

前區議員斥政府轉移責任

荃灣西前區議員易承聰關注漢民上村寮屋戶安置事宜，又稱該處為山坡，出入倚賴區內的寶豐路，日後發展私樓後，憂未來人口令區內交通超負荷，令麗城花園一帶的海安路及海富路更擠塞。他又指出政府當初未交代會由日後中標發展商負責拆卸斜坡及擴闊寶豐路等工程，批評當局將責任轉移至發展商，若日後發展商拖延道路工程，或設立條款不予私樓項目外市民使用道路，將造成極大問題。

地政總署稱，經視察後發現，油柑頭村改劃用地附近的私人地段及毗鄰政府土地上，有人存放建築物料及進行未經批准工程，已根據條例在場張貼告示，飭令有關人士須於限期前停止佔用政府土地，並會繼續跟進事件。

規劃署：改善工程最早2025年完成

規劃署稱，根據交通評估，有關發展不會對該區造成無法克服的交通影響，運輸署已建議在青山公路荃灣段一帶進行道路改善工程，明年起分階段動工，料最早2025年完成。