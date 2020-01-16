跨年倒數港樂MIRROR同台 《E先生》小提琴手盼宣揚管弦樂

古典×流行medley20分鐘

今次跨年倒數演唱會周五晚上10時至翌日零時30分，於西九文化區藝術公園戶外舉行，並有電視直播。香港管弦樂團8名樂手將與6名歌手混合（medley）演出20分鐘，其中一名生於美國的韓裔樂手梁文瑄，1996年加入香港管弦樂團，現是樂團助理首席第二小提琴手。她對樂團首次參與跨年倒數演出而興奮，亦希望將流行音樂混合古典音樂，吸引到欣賞流行音樂的觀眾認識及留意管弦樂。

梁文瑄與MIRROR、許廷鏗、馮允謙等當晚會演出的歌手早已合作過，更曾在5月的MIRROR演唱會上拉琴，她笑言聽到廣東歌就很感動。她說觀眾在文化中心欣賞表演要「坐定定」，自己表演較嚴肅緊張，但與流行歌手合作演奏則較為活潑輕鬆。

香港管弦樂團首席中提琴凌顯祐表示，可能很多人覺得流行歌手是演出的焦點，但他希望點出樂團首席客席指揮余隆將帶領樂團演出3首史特勞斯父子的樂章，而他認為音樂無限界，只要是好音樂就應獲欣賞。他說戶外演奏夾雜大自然聲音，會帶來另一種震撼。疫情期間多舉行網上音樂會，他認為觀眾的一舉一動亦是演奏的一部分。

雖然對演出具體曲目大賣關子，但他稱希望屆時可演奏「輕快、大路、3至80歲都識的舞曲」，讓大家邊聽邊跳舞。請他分享個人心中想演出的曲目，他說樂團每年年尾皆演奏《藍色多瑙河》，每次演奏他都有感一年又過去了，內心會覺得很溫暖，但他始終無明言屆時會否演奏此曲。