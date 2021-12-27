漁船南海近港水域焚毁 10人棄船1死2失蹤

52消防救護搜救 拯救船救起7人

警方、消防及飛行服隊接獲通報後，即前往現場展開協助搜救。消防處出動52名消防員及救護員參與搜救，滅火輪亦趕赴現場向起火的漁船射水灌救。據飛行服務隊高空圖片顯示，起火漁船嚴重焚毁，不斷冒煙，滅火輪在上風位向漁船射水灌救，因現場風勢頗大，漁船冒出濃煙形成橫向煙柱。據了解，焚毁漁船隨風漂到香港水域後沉沒。

飛行服務隊表示，昨早11時許接獲香港海事救援協調中心召喚，指一艘漁船於西貢以東大約5海里發生火警，因漁船入水並有下沉危險，船員決定棄船逃生。據報現場風速為每小時20公里，海浪4米高，水溫攝氏20度。漁船原載有10名船員，7人先由拯救船救起，飛行服務隊前往搜索其餘3名失蹤船員。

飛行服務隊先後派出3架H175直升機及一架挑戰者605定翼機前往協助，並於12時05分發現一名船員在大浪中漂浮，機組人員隨即把他吊運上直升機，並為處於昏迷的船員急救，隨後被送往灣仔停機坪，再由救護車送院，惜搶救後不治。飛行服務隊將聯同各單位繼續搜救仍失蹤的兩船員。