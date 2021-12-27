6大學疫下復辦海外交流 港大網上交流獲學分 人在異國上網課 交流生：無悔別港

明報記者 鄧佾文

本報早前向8間資助大學查詢，科大及理大下學期將恢復本科生海外交流。港大、中大、城大、教大、浸大、嶺大現已復辦海外交流。部分大學相繼推出網上交流課程，港大表示上學年逾600名本科生參與線上線下交流，學生在網上修讀預先批核課程，可向學院申請學分；中大去年透過「環太平洋大學聯盟」，與逾60間所伙伴院校合作，向學生提供學術課程及聯課活動。

中大生莫潁蕎於加拿大西安大略大學（Western University）交流一個學期。為做準備，她早於5月在港接種兩劑復必泰新冠疫苗。不過由於簽證遲批，她8月底才飛抵當地，到埗隨即面對找屋難題，最終臨開學才找到寄宿家庭並安頓好，形容「過程很狼狽」。

稱看教學影片難明白 交流生自行考察

潁蕎今個學期修讀5科，豈料開學後發現其中3科在疫情下改為預錄影片、網上平台討論等。其中「規劃可持續發展城市」一科，每周只發放一份簡報，她無奈說「未見過老師的樣子，不知有什麼同學」。惟考慮可轉換學分，即使課業頗吃力亦沒退修，「好難明白，唯有用自己功力面對考試」。後來，她善用課餘時間，自製實地考察活動，特意到不同城市遊歷哈羅（Harrow）、艾塞克斯（Essex）等小鎮，「盡力看多點，特別留意住屋設計，平房大小；出走不同城市，對讀書和自己成長都有幫助，更可了解世界另一邊正發生什麼事」。

稱在港生活壓抑 海外交流可喘息

潁蕎表示，前年9月入讀中大，經歷反修例風波、大學衝突，至新冠疫情蔓延，有感「困在香港很久、會累」。暫別香港，令她有不同體會，「在香港很壓抑，好多時無法梳理情緒，來到（加拿大）後明白忙碌和充滿競爭的生活令我們錯過好多事，到來可以唞啖氣」。她將啟航回港，稱慶幸交流期間認識多元國籍同學，如敘利亞人、百慕達人等，啟發她畢業論文題材，希望了解不同民族與城市發展的關係，稱無悔此行。

教資會回覆本報查詢表示，8間資助大學在2019/20學年共5372名本科生離港交流，按年減少約1300人，跌幅近兩成，但對大學因疫情停辦交流計劃表示充分理解。教資會稱，得悉有大學採用創新方法，如安排學生參與海外院校實時課堂，並鼓勵大學因應個別情况和發展策略，循不同途徑在校園推廣國際化，建立學生的國際視野。