疫下開源吸客 電車公司招贊助走入校園

機構承包免費乘車日 保證收入

運輸署數據顯示，疫情前2019年全年電車日均乘客量約14.94萬人次，去年開始受疫情影響，客量減少，以去年8月客量跌幅最大，日均僅9.16萬人次；及至今年疫情回穩後，客量有所回升，目前維持每日約13萬人次。

張永恒表示，為紓緩疫情影響，近年電車公司嘗試開源，包括與多個本地品牌合作推出聯乘產品，如口罩、大富翁遊戲棋等，並吸引不同機構承包電車舉辦免費乘車日。他指今年電車公司共舉辦了7個免費乘車日，其中5日由不同機構贊助承包，包括本周四（30日）由《梅艷芳》電影公司贊助的免費乘車日；其餘兩日則由電車公司自行舉辦，包括立法會選舉當日免費乘車。

他說，因電車屬本港品牌，加上承包電車路線一日的成本不算特別高，連同廣告宣傳估計涉資約100萬元，因此見到有更多機構願意承包電車舉辦免費乘車日，對電車公司是一個有保證的收入來源，期望明年的免費乘車日與今年相若。

此外，張永恒稱明年亦希望推行教育相關的計劃，包括研究設立與電車有關的教材，或將電車的部分元素融入STEM課程，「與其不斷做廣告（推廣），不如嘗試融入教育制度」，初步已與部分學校磋商，反應正面，冀令下一代都能認識電車。

增人手加班次 主攻短程客

他又稱，疫情期間電車公司反而增聘約5%人手，班次增加，期望可吸引市民在一些極短途路程考慮乘搭電車，「令市民覺得等電車不是很耐」。他稱，因應路面情况，在3個港鐵站之間的路程，電車有可能較港鐵更快，形容電車的生存價值是做好短程載客，幫助其他交通工具疏導客流。

明報記者 黃俊鋒