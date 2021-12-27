指政府首要處理通關 李慧琼：民生議題與23條立法無排斥

李慧琼表示進入議會後，首要促請港府與內地盡快通關，並增加每日配額及改善分配準則。至於23條立法，她表示民建聯的立場清晰，但會尊重政府及市民的想法。

被問民建聯日後會否在不同議題上投反對票或棄權票，以吸納不同光譜的支持者，李慧琼稱作出每項公共政策決定時，會為支持者發聲，但同時會考慮整個香港利益。

新一屆議會中，無政黨背景者佔大多數，李被問會否從中吸納更多黨員或組成聯盟，她說相信絕大多數議員均希望推動政府良政善治，「在這個基礎下如何合作，我想未來還是探索的階段」。

建制派佔議會絕大多數，被問會否出現內鬥，她表示「愛國者治港」下，不應分成建制派和非建制派，又稱整個議會存在良性競爭，「每次有贏有輸，之後其實大家都是友誼長存」。

狄志遠拒組聯盟 免誤會

新思維主席狄志遠將成為唯一非建制派立法會議員，他昨日於now新聞台節目《大鳴大放》表示，其他準議員正計劃「組隊」，以便加入立法會各小組委員會，「有人招攬我，但我沒有加入，免得被人以為有聯盟出現，容易產生誤會，我就單打獨鬥」，他又解釋，自己與建制派有不同政治訴求，結盟或令公衆誤會他的政治訴求減弱。

至於新立法會組成，非建制派近乎全軍覆沒，狄志遠回應指這非中央預期的結果，料中央亦感到失望，「如形容這為五光十色，可能大家有不同界定，但若我從政治光譜而言，就比較單一」。

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