國泰機師赴美3日返港確診 已打3針復必泰 梁子超倡機場員工每日一檢

增9輸入 4宗或屬Omicron

新增9宗個案涉3男6女，介乎19至57歲，均已接種新冠疫苗，當中4人同時帶N501Y及T478K變異病毒株，即可能屬Omicron變種個案；另有一宗屬L452R及3宗無變種個案，並有少於15宗初步確診。

新增個案包括國泰貨機46歲男機師，他分別於3月、4月及11月在港接種3劑復必泰，本月19及20日病毒檢測均呈陰性，22日前往美國，3日後從美國乘搭只載貨航班CX845抵港，機場檢測呈陽性。病人無病徵，CT值小於30，並確認帶N501Y，約30名密切接觸者須檢疫，包括14名機組人員。

該機師居於東涌昇薈3座，離港前14天內曾居住和到訪的地點已納入強檢公告（見表）。國泰航空回應表示，該機師在外站逗留期間遵守指引，未有進入當地社區，將協助當局追蹤緊密接觸者。

牙買加等3國非港人禁入境

另因應阿爾巴尼亞、牙買加和北馬其頓確認發現Omicron個案，港府昨將上述地區列入A組指明地區，本周三（29日）凌晨零時生效，21天內曾逗留當地的非港人不准入境，港人則必須完成疫苗接種並持認可紀錄方可登機回港，抵港後須於酒店強檢21天。

食衛局長陳肇始昨於網誌撰文稱，隨着聖誕及新年假期入境人數增加，香港輸入個案不斷上升，港府已採取最高規格的防疫措施，包括收緊航班「熔斷機制」，若同一航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，須禁止抵港兩周，防止Omicron流入社區。

指機場染疫風險極高

梁倡按地區實施熔斷

呼吸系統專科醫生梁子超指出，以往資料顯示患者可在機場或航班染疫，故機場員工感染風險極高，在Omicron快速傳播下，流入社區將難以追蹤，認為機場員工應考慮收緊至每日一檢，並應將「熔斷機制」改為按地區熔斷，且來自高風險地區者在港轉機會增加機場所有旅客感染風險，應考慮禁止。

香港及內地正商討通關，梁子超提到，近日東莞確診有增加趨勢，而本港日前有機場清潔工染疫，潛伏期曾到訪食肆，料兩地需時檢視現有外防輸入措施是否穩健，「如果不斷有個案走入社區，根本無基礎給予任何人信心（通關）」。

明報記者

（新冠疫情）