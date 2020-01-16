歷史建築變NFT 學者盼建保育經濟鏈

擬推AR功能 舊址重現建築

近期NFT加密藝術品屢現天價成交。炒賣以外，黎雋維認為，NFT或可為保育帶來新的可能。他與團隊參照舊照片及對建築風格的認識，重新勾畫舊建築的3D模型，計劃明年初先推行首批共5款NFT，最普及一款暫定每個以0.02枚以太幣（Ethereum，ETH）售賣（價值約610港元），賣出一半後，再於明年中至年底加推擴增實境（AR）功能，讓用家可於舊址重新看到已消失的舊建築物，扣除成本後餘額將用於研究歷史建築和保育。

NFT令數碼資產變得有價值，「不再只是複製」，黎雋維稱社會對元宇宙的認識仍淺，認為未來數年應有很多與AR相關的產品與空間出現，故將歷史建築放進簇新平台。他形容既是實驗又是藝術，推出的NFT並非單純消費集體情懷，而是簇新的體驗，冀令用家代入歷史時空，「在這個時間線上，回到以前的世界，以新的角度切入舊事物，不知大家會如何理解這件事，但歷史建築並非如此古板，並非單指一張舊相」。

利潤用於保育 不受政府限制

黎又認為，香港值得保育的舊建築遍佈街角，但礙於資源問題，「一路以來講保育都係話做唔到、無資源」，亦受限古蹟辦歷史建築評級，他幻想在NFT及元宇宙技術發展下，可建立一個保育的經濟鏈，將售賣NFT所得用於保育研究、公共教育的資金，甚至用作保育現實世界的舊建築，希望保育不再受政府與發展商所限，「保育不到就鬧發展商、鬧政府，可否有更多前瞻性行動可做到？」

黎稱，科技永遠不能彌補人情味，亦非解決現時保育問題的突破，「好多嘢流失咗就流失咗」，卻期望日後可於元宇宙重塑已消逝的街道，如灣仔囍帖街，「是一些保育失敗的例子，容易引起大家共鳴；天星碼頭亦一樣，明顯是大家會質疑的保育案例，在現實世界做不到，於元宇宙是否有第二次機會？」