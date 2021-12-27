為還債合演綁架 肉參綁匪同被捕

偕債主自導自演

據了解，「肉參」及兩名被捕「綁匪」實為朋友關係，相識約8年，「肉參」因欠「綁匪」約30萬元，遂自編自導綁架勒索故事，安排「綁匪」拍片將自己打傷，再將短片傳送至家人訛稱遭綁架，企圖以贖金償還債務。

案情指，警方上周五（24日）下午接獲一名女子報案，稱收到電話聲稱兒子遭綁架，綁匪要求30萬元贖金，報案女子其後收到多段兒子被襲擊的片段。西九龍總區重案組接手調查，即時部署營救行動。探員同日在九龍城救出被綁架的20歲姓麥男子，他獲救時身受輕傷。警方亦先後拘捕20歲姓余及23歲姓孔的男綁匪，兩人涉嫌非法禁錮被捕，由探員帶署扣留調查。

打傷自己拍片 勒索家人30萬

另外，警方於行動中曾經嘗試截停一輛涉案私家車，該私家車馬上高速駛離，並多次違反交通燈號，在窩打老道及界限街交界撞向另一輛車輛逃去，案件列瘋狂駕駛，暫未有人被捕。重案組探員經深入調查，懷疑有人因債務問題，向家人虛報綁架以騙取金錢，遂於上周六在九龍城以浪費警力將麥拘捕。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。