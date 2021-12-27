越線撞車起火 P牌鐵騎士喪命 新牌車友結伴兜風 石澳落斜撼私家車

私家車司機被捕 指對方車速不高

25歲電單車男司機姓李，頭部及身體多處嚴重受傷昏迷，由救護車送院，搶救後證實傷重不治。35歲姓郭的私家車男司機則沒有受傷。他向到場採訪記者講述意外一刻，稱電單車突然越過雙白線，懷疑失控撞向其座駕，「我部車都有着火，佢車速唔算高」，並稱當時「都幾驚」。意外後，郭涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，由警員帶署扣查，案件由港島總區交通部特別調查隊跟進。

涉事往石澳方向的石澳道，由接近鶴嘴開始落斜，近意外現場時路邊豎立右彎連同開始減速路牌，行車線亦有「慢駛」白色字。事發於昨早7時許，李駕駛大包圍電單車沿石澳道往石澳方向，至彎位時疑失控越線與私家車迎頭猛撼，李及電單車再撞向路壆始停下，兩車亦分別冒煙起火。消防到場開喉將火救熄，私家車車頭嚴重焚毁。

肇事電單車《烈火戰車》同型號

電單車油缸及部分零件飛脫，車身「啡呤」粉碎散落一地，石壆旁草叢亦被波及焚毁。警方事後封鎖部分意外路段蒐證，向郭及另外3名電單車司機了解意外經過。現場消息指，事發時李與其他掛「P牌」鐵騎車友於石澳道兜風，意外後亦有車友到醫院了解。據了解，涉事鐵騎型號為Yamaha TZR250二衝程電單車，是1990年代電影《烈火戰車》中劉德華騎乘的型號。

專家料意外後漏油 火花點燃

香港汽車會會長李耀培表示，相信電單車意外後喉管及油缸爆裂漏出汽油，遇到撞擊產生火花或引擎高溫而被點燃。李耀培稱，不時發生意外急彎多的石澳道，多年來一直是香港危險道路之一，涉事電單車掛「P牌」或因司機不熟路，加上昨早天氣令路面較濕滑，認為意外或與人為疏忽有關。建議運輸署可在路面鋪設防滑鋼砂，並在彎位加裝慢駛指示牌提醒駕駛者。

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