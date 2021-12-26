不干涉黃藍組員角力 盼藉飲食可溝通

組員不滿「逐嚿計」 獲疑似老闆回覆

兩餸飯關注組成員討論的不單單只針對食物本身。他說曾有網民光顧一間連鎖兩餸飯店，發現舀餸職員「逐嚿計算」，氣得該網民用粗口在關注組分享，結果疑似該店老闆到關注組回覆「你講個地中海阿叔，佢無做啦」，「我思考，原來開始有人關注，阿叔舀多與少都會成為話題」。

翻查關注組過往帖文，曾有網友問「想知邊啲係黃店」被舉報。Andrew發文回應稱「每天都要處理不同的舉報，真累」、「不經不覺，舉報已成我城的風氣」。其後一名疑似舉報者回覆稱「SORRY，搞到你咁累，但我舉報得嗰啲大部分都係違規，請見諒」，Andrew隨即反駁：「咁即係部分無違規的你也有舉報？」Andrew說，從不定義群組是中立，「因為中立本身也是一種取態」，他也不會代兩餸飯店表述取態，以示尊重。

有稱內地菜平過肉 被回「返大陸啦」

有不少人會問，「食飯就食飯啦，點解要講政治？」Andrew說除了明顯違反版規，不會特別封鎖或剔除成員。有次成員分享內地兩餸飯店，菜的款式比肉的款式便宜，想像如香港以同一方式計算價錢會否可行，有其他網民回應「你鍾意返大陸就返去啦」。Andrew說，「我會講，其實佢都係分享內地點樣計算價格，唔係話內地一定好過香港。」他盼透過關注組，能在亂世為自己尋到空間，「呢度有3萬個會員，我好希望可以發揮呢個角色。𠵱家社會好低沉，好多嘢唔知仲可否再講，但透過生活、飲食，我相信呢度仲有功能」。