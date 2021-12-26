3.5萬人關注組暢談鮑魚水蛋 「兩餸飯，貴乎有得揀」

明報記者 黃心悅

乘食物關注組風潮 尋空間「講嘢」

去年底，Andrew見facebook興起不同食物關注組，「見到燒賣關注組先，第一次見到呢個名，覺得好可愛，之後見到邊爐關注組，每個食物都有」，他靈機一動，「我都想搵個空間畀自己講嘢，我鍾意食乜？」後來與家人到酒店Staycation（住宿度假），想起前一日吃了兩餸飯，便決定開兩餸飯關注組，他笑言「趕上尾班車」，至今關注組已有3.5萬人。

40多歲的Andrew對兩餸飯的最初印象來自20多歲初出茅廬時的西九龍廣場，當時廣場有一層樓過半食肆都賣兩餸飯，「18蚊兩餸，25蚊三餸」。2005年後，兩餸飯食肆漸減，至新冠疫情爆發加上限聚令，Andrew去年中驚覺多了很多兩餸飯店。

藉食店提供鮑魚論政 「見到鮑魚唔使走」

前年反修例運動下，社交媒體湧現時事關注組，至去年食物關注組遍地開花，在Andrew眼中，大家似乎講時事「都唔想再講了」，但他把握機會借兩餸飯針砭時事。特首林鄭月娥回應3名高官接受豪華款待時曾說，「你唔可以話『我見你有塊鮑魚，不如企起身走啦』」，他在關注組分享曾見32元兩餸飯，加5元可「升級」至連殼鮑魚，「唔好話見到鮑魚走啦，𠵱家兩餸飯都有鮑魚啦……我會用時事借題發揮囉」。

這間兩餸飯可選鮑魚而為人津津樂道的「家家美食」位於深水埗，員工鄭小姐對本報說，老闆偶爾會提供較高價食材，例如鮑魚、海蝦、牛尾等，昨日放在盤內則有羊腩，「老細想回贈街坊，蝕住去做㗎，所以唔會成日出㗎，等街坊唔使成日都好似食低價嘢嘛」。

不同意葉劉「慳住」論 光顧者不乏中產

除了林鄭月娥，Andrew也曾就候任立法會議員葉劉淑儀的言論借題發揮。葉太曾在facebook道：「近年不少投身社會的年輕人起薪點低，工資停滯不前，只好『慳住洗（使）』過日子，再加上近年因疫情欠缺遊客帶動經濟，不少市民收入大減，日常生活只好節衣縮食，光顧兩餸飯自然成為果腹佳品。」Andrew不認同：「成日有人問，是否經濟差，要慳錢先食兩餸飯？有網友好介意有人話窮先要食兩餸飯，其實我又見唔到好多人話自己因為無工開所以要食。我唔少朋友都係專業人士、中產、社工、老師，都會食。而且，𠵱家失業率回落，但兩餸飯店人龍無短過」。

Andrew認為兩餸飯興起原因有二，一是疫情，市民飲食習慣改變，習慣了不堂食，「我諗唔少人都需要喺屋企食飯，如果仍然有限聚措施、安心出行，大家收工就會返屋企」；二是擊中了港人需求，「有啲餸，好似椒鹽豬扒、咕嚕肉，好難自己煮。兩餸飯特色好適合買返屋企，攤開就可以一家人一齊食」。

在Andrew眼中，最重要是兩餸飯意味「有得揀」，「我可以點叫都得，兩個餸又得，叫多一個餸都得，淨餸都得，三塊肉餅都得，甚至我可以齋睇唔食。其實大家都係鍾意咁啫」。