氣溫急降 今最低12℃明9℃ 火鍋店訂滿 料生意重回疫前水平

今最高17℃ 有幾陣雨

今年聖誕節日氣溫和暖，天文台昨日錄得最高氣溫是中午21℃。天文台表示，一股強烈冬季季候風持續影響廣東沿岸，風勢頗大，高空擾動亦會帶來多雲有雨的天氣，預測今日天氣顯著轉冷，大致多雲，早晚有幾陣雨。天文台預計今日市區最高氣溫約17℃，其後逐步下降至今晚最低約12℃，新界再低兩三度。展望明日，最高氣溫會跌至12℃，最低氣溫只有9℃。

火鍋店：食客消費力較以往高

天文台預測，本周中期華南沿岸天色好轉，季候風會在本周中後期持續影響廣東沿岸，早晚仍清涼，日夜溫差較大。

天氣轉冷又是圍爐吃火鍋的時節。「十下火鍋」員工稱，餐廳近日訂座已滿，早前的生意額已恢復至疫情前八九成，估計聖誕期間將重返疫情前水平。他說踏入冬天，加上今年聖誕氣氛特別濃厚，「大家都想成班人食熱辣辣嘅嘢」，令生意有明顯增長。該員工說食客的消費力比過去幾年高，「以前用廿蚊都要想清楚，但現在很多人都是食咗再算」。616火鍋餐廳負責人林瑞華稱，餐廳12月24日至27日的預約已滿，「天氣一凍就很旺場」。去年冬天因疫情禁堂食，餐廳提供外賣火鍋，他說市民今年聖誕可以外出用膳，外賣火鍋需求明顯減少。

煲仔飯店：生意增幅受限座距

除了火鍋店旺場，專售煲仔飯的食肆亦座無虛席。油麻地廟街「興記菜館」有售賣煲仔飯，食肆老闆娘陳女士表示，過去一兩個月生意「多咗啲」，平均每晚賣出500煲飯，估計因天氣轉涼，食客都偏愛點「暖笠笠」的煲仔飯。她說疫情前有不少旅客光顧，每晚賣800至1000煲飯，形容現時生意與當時「無得比」。

天文台預料今明兩日天氣顯著轉冷，陳女士表示以往會因此有更多生意，惟現時受防疫措施所限，座位要有一定距離，且只可堂食至凌晨零時，相信營業額不會有太大增幅。她又說，若天氣太寒冷，客量反而不多，「太凍大家可能會在室內打邊爐或吃飯，十幾度就最多人食煲仔飯」。