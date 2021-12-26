曾鈺成倡「單頭議員」結盟增議價力

民建聯在新一屆立法會取得19席，佔全部90席的21%，曾鈺成稱上屆民建聯取得近兩成議席，與今屆比例相若；而日後議會的分組點票，20席地區直選和30席功能界別屬同一分組，40席選委會界別則屬另一分組，民建聯在直選雖獲10席，惟在分組中只佔少數，「兩邊（兩分組）都唔可以話到事」。

冀招攬部分人入民建聯

他引述有學者指立法會「碎片化」，認為路線相近的「單頭議員」組成不同板塊，能有議價能力；而從政府角度，亦可與不同板塊討論問題。被問到民建聯是否有意吸納部分單頭議員入黨，他說「一定想咁做」，指雙方若理念接近，民建聯會歡迎，既可增加影響力，又有助分工。

選委界林筱魯：願商合作不結盟

候任選委會界別議員林筱魯、林智遠及吳傑莊昨接受港台節目《星期六問責》訪問，林筱魯稱選委會議員面向所有市民，當選議員需思考如何聚焦其擅長或認為最需要做的工作。他又說一直與不同板塊溝通，會探索跟不同政黨的合作空間，但不會永久結盟。吳傑莊則稱會在房屋議題與政黨合作，指議員經歷選舉後建立默契，相信日後的合作會大於一切。

林智遠認為，大家需要了解各自對不同議題的見解，希望未來的民生問題，不止一兩個人合作，而是全部90人合作。

被問到如何接觸市民，林筱魯冀透過與團體合作，由後者轉介個案，經由他向議會、政府反映，又說將學習使用社交平台。林智遠和吳傑莊均稱考慮開設地區辦事處，但林指當中涉資源、人手問題；吳傑莊則計劃仿效韓國開設「元宇宙辦公室」，透過虛擬空間的新概念吸引年輕人與他接觸。