倡設「大風警告」 防獅子山苦况重演

曾處理UFO舉報 報天氣10年

胡宏俊2000年加入天文台做科學主任，有5年在「天文、地震、海洋部」，有機會踏足人迹罕至的鹿頸、尖鼻嘴地震站，處理市民發現UFO的舉報；亦有份研發預測短期惡劣天氣的「小渦旋」臨近預報系統，有約10年在電視報道天氣。胡宏俊說，有關UFO的舉報很多時只是光學或天文現象，惟喜歡科學的他亦認為宇宙浩瀚，外星有高智慧生物不足為奇，只是其形態未必如同科幻小說和電影所描寫。

今年10月熱帶風暴「獅子山」襲港，網民批評天文台一度只掛3號風球及發出黃色暴雨警告信號。胡宏俊雖身在英國，但留意到當時香港雨量及風力，不符合黑色暴雨或8號風球標準，「有人話見到雨勢好大，但係咪以後咁嘅雨量就係黑雨或者夾硬掛8號風球呢？棚架倒塌，大家將責任放喺天文台，承辦商係咪無責任呢？咁對日後防止同類事件唔止無幫助，直情係幫倒忙」。

胡宏俊提出，現時警告制度只針對熱帶氣旋，對東北季候風、季風低壓等有可能對港造成強風的情况均無警告，而天文台經常要考慮強風是源於熱帶氣旋抑或東北季候風，惟現實難有明顯分界，舉例熱帶氣旋「獅子山」10月襲港那次，因為東北季候風和熱帶氣旋有共同效應，故此他提出應將熱帶氣旋警告轉為「大風警告」。

不過政府有意作此改動嗎？胡宏俊笑言「呢個係永恆不變嘅問題，通常要出咗事先會改，以前歷史一向係咁（出咗事先改）」，惟「獅子山」已過去，他相信政府高層不會認為有急切需要改動。