【周日人物】拒宣誓效忠 棄逾10萬月薪移英「續操故業」 天氣先生預測港續轉壞 「希望錯」

這名「天氣先生」今年初不欲簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區，毅然放棄月入逾10萬的「筍工」移民，換來的是言論自由。他形容香港局勢如今「打緊大風」，預測未來「天氣」持續轉差，言論自由也不知會否那麼快恢復，這位預報專家說：「我希望自己預測錯，但我好多時都預測得啱。」

明報記者 羅嘉凝

40多歲的胡宏俊現時在英國過着半退休生活，每朝6時許起牀，開車載13歲女兒返學放學，照顧家中70多歲的父母，上月起開設「胡思頻道」每日報道英國、香港、台灣3地天氣。

開YouTube每日報天氣

助移英者熟習

為何突然做「天氣KOL」？他接受電話專訪時提到，移民港人未必熟習當地報道天氣詞彙，希望頻道可助「同路人認識天氣」，亦可以數據理性分析天文台做法。

胡宏俊1996年於中文大學物理系畢業，做過政府行政主任（EO），2000年加入天文台，一做20多年，成為高級科學主任，月入逾10萬元。

國安法後萌念 「政府幫我決定」

他一向鍾情自己的工作，直至去年中《港區國安法》實施，令他萌生移民念頭，買了英國樓花，至今年初公務員須簽署聲明效忠特區，他認為要做個抉擇，「究竟我選擇普世價值抑或中華民族偉大復興？」

公務員事務局長聶德權4月曾指有129名公務員不理會或拒絕簽署聲明，而胡宏俊在簽署聲明期限的最後一天遞上辭呈。上司與他探討這是否「最好」的決定，他形容是「政府幫我做咗決定」。

胡宏俊6月底舉家移民英國後，要適應當地天氣、生活環境等，變成無固定工作的自由人，午夜夢迴亦曾自問這條問題。

睹公民社會瓦解 不悔離港

直至辭職為止，胡宏俊稱從來無受政治壓力，亦相信天文台屬於比較遠離政治的部門，「但兩年前都無諗過食環署、康文署會捲入政治，覺得圖書館會有咩政治問題」，如今見到其他部門逐一執行《港區國安法》或長官意志，他相信身為公務員屬避無可避，宣誓過後會有國安法培訓課程，之後會被點名協助選舉，社會走向數碼監控，市民愈來愈易犯法，而犯法有可能影響移民。

胡宏俊指6月見到《蘋果日報》停刊，職工盟、教協、支聯會等民間團體一一解散，香港公民社會幾近瓦解，初選47人案多名被告不准保釋，令他肯定對辭職移民決定並不後悔，「每個人都要思考想喺點樣一個社會生活，我想自由、平等啲，喺有公民權利嘅地方生活，呢啲係我珍惜嘅價值」。

「待言論自由恢復方回港旅行」

離開天文台和香港，胡宏俊形容得到的是言論自由，將在頻道上講氣象變化、財務自由、普世價值、英國生活等，並指「𠵱家已經講咗好多說話」，再踏足香港未知會否被捕，所以要待香港恢復言論自由，他才會回港旅行，「但暫時預測唔會咁快有（言論自由），我希望自己預測錯，但我好多時都預測得啱」。他形容港人處境是動輒得咎，轉發呼籲投白票的帖文已會被捕，「再極端啲，批評天文台唔掛8號風球會唔會算煽動仇恨政府？」

不過胡宏俊相信，將來的人回看今朝，就如同現在的人回看1980年代的韓國和1990年代的台灣，經歷民主與威權政治角力，最終民主勝出了，而實現這普世價值的社會將愈來愈多，「畀你下注，100年後係所謂『中國式民主』抑或『普世價值』會贏？我會買『普世價值』，但我當然希望唔使等100年，100年嘅話我都睇唔到嘞，希望係50年、30年，咁我可以睇到。」