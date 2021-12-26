童樂居兩職員涉虐兒今提堂 林鄭：已着羅致光督促社署查

「童樂居」發生職員涉虐兒事件，特首林鄭月娥昨日在其社交網站發文，形容事件「令人髮指」，稱根據警方調查，案件或有18名兒童受虐，情况非常嚴重，已要求勞工及福利局長羅致光督促社會福利署徹查，檢視虐兒事件有否涉及該受政府資助院舍或營運機構管理上的疏忽。

林太又表示，針對近年虐兒案件上升，她在今年《施政報告》已提出必須立即採取行動，包括立法強制舉報虐兒個案、加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，同時要按情况落實法律改革委員會提出的建議。政府會盡快向新一屆立法會提交具體建議，而即使90名立法會議員來自不同背景、有多元意見，她相信各人在保護兒童的議題上應無分歧，令政策措施能順利通過。

社署回覆稱，涉事18名兒童現正留院接受檢查。社工會因應兒童情况，聯同醫生及相關專業人士召開專業個案會議，為受虐兒童制訂合適福利計劃，包括離院後住宿照顧服務的安排。社署事後已派員到中心調查，並要求涉事機構提交詳細報告及跟進計劃；社署會因應調查結果，採取適當跟進行動。