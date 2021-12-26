警破歷來最大K仔案 檢逾噸值8億 拘4男

疑巴基斯坦運港

毒品調查科（行動）署理警司張楚健表示，根據線報及經深入調查，得悉販毒集團利用租賃車輛在三家村一帶交易大批毒品，以應付聖誕新年黑市需求；基於販毒集團犯案手法、毒品數量及行動複雜程度，前日遂聯同飛虎隊及水警採取行動。

張楚健形容毒犯「極為警覺」，非常熟識三家村環境。探員前日早上約8時發現可疑私家車在三家村反覆徘徊觀察，其後一輛客貨車及一輛密斗貨車停泊岸邊，及後有人從靠停碼頭的快艇，將艇上麻包袋裝貨物搬到兩貨車。

48袋運三家村 兩人今提堂

探員隨即行動，其中一名疑犯跳海逃走，但隨即被救起及拘捕，岸上其餘3人亦當場就擒。快艇在行動期間向東逃走，並將船上31個麻包袋擲到海面，最後全數被警方拾回，連同岸邊的17個麻包袋，共檢獲48袋、重逾1.26噸氯胺酮，數量為本港歷來最大宗，同時超過今年首11個月檢獲氯胺酮的總和。被捕的4名男子年齡由32至47歲，分別報稱無業、運輸工人及司機，其中一人為印度裔。其中兩人已被落案控以一項販運危險藥物罪，今日在觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科總督察葉秀蘭指出，初步調查相信販毒集團以漁船或遠洋船將毒品偷運到香港水域，再利用快艇將毒品運到碼頭登岸。販毒集團對海上交通熟悉，會安排多人「睇水」，以達至海陸成員「無縫交接」。警方截獲兩部貨車均是租車，相信販毒集團以租車減低被追查風險。

毒品調查科總警司吳頴詩表示，涉案販毒集團分工精細、警覺性高，除牽涉水陸兩路運輸外，亦有大量成員負責「睇水」，加上以租車犯案，大大加強警方執法難度。警方相信已堵截大批毒品流入市場，將會循運輸、毒品來源及銷售方向3方面進一步調查。