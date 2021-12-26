聖誕城鄉皆擠人 「大棠如旺角」

千人賞楓 上山需左穿右插

漁農自然護理署於平安夜提升元朗大棠楓香林紅葉指數為「紅（部分極紅）」，聖誕節即湧現賞楓人潮，昨早近11時有百多人於朗屏西鐵站外等巴士上山，平均要等兩三輛車方能上車。

大棠楓香林初段紅葉較疏落，中後段涼亭一帶有密集橙黃色紅葉，昨中午吸引近百人打卡，而最紅的紅葉分散於中段及盡頭，當中200米路段在高峰時有近千人聚集，部分人拍照時沒有戴口罩。

一家四口從港島來賞楓的19歲江小姐形容楓香林人流如鯽，上山時需要於人群左穿右插，感覺如在港鐵金鐘站轉車般擠迫；50多歲楊先生則稱，有紅葉的地方較擠迫，猶如置身旺角，但他不怕有人除口罩拍照，並稱郊區空氣流通，本港防控好，不擔心Omicron在社區爆發。

稱港防控好 不怕爆疫

賞楓常客、20多歲的王先生表示，今年的人流多如市區商場，估計或因港人沒法旅行，故多了人「搵地方去」。30多歲的陳女士則認為郊外人流多，或因為市民感覺郊遊不如聚餐般有人數限制。

巡警嘆「好多人」無票控

記者見多批軍裝警昨午3時半起上山，並尾隨其中一批警員，沿途有大批市民擠於山道與紅葉打卡，部分人沒戴口罩，亦無保持1.5米社交距離。有警員眼見現場人龍亦嘆「好多人」，但沒行動，該批警員最終於涼亭附近停留視察，其間一度有逾4名外籍人士圍圈聚集，警方亦沒行動。

警方回應稱，漁護署、食環署、警方昨日在大棠楓香林一帶巡邏及執行人群和交通管制，曾經發出口頭警告和勸喻，並沒有票控或檢控。

除了紅葉吸引人，西九文化區的20米高聖誕樹昨日亦是打卡熱點，昨日下午約3時，不少人在樹下排隊拍照。數步之遙的西九草地上佈滿帳篷，據觀察，大部分人沒戴口罩，有市民一行9人野餐，亦有人脫下口罩舉杯留影。

中環逾20人開大食會

傍晚時分，尖沙嘴海港城內外皆人頭湧湧，大量市民擠在商場外與聖誕裝飾合影，人與人之間無法保持社交距離，亦有人在名店門外排隊。

另外，昨午在中環外傭集中地有逾20人開大食會，人人穿了不同聖誕飾物，樂也融融。

（新冠疫情）