港赴滬確診兩日3宗 醫生料機場機上中招

衛生防護中心昨表示，一名23歲女子本月5日飛往上海後，22日出現病徵，23日在當地驗出陽性。患者今年4月在內地打了一針國藥，6月再在內地打一針科興，她住在科大賽馬會集賢樓5樓東翼，潛伏期曾到校園內的食肆，政府昨日凌晨公布有關地點納入強制檢測名單。據科大發給師生的電郵，患者離開校園已19日，透過校園內環境污染產生傳播的風險非常低，但校方已特別在相關地點清潔。

科大生確診 校園3處強檢

除了科大女學生，上海另外錄得兩宗從香港抵達當地的確診個案，上海衛健委公布，二人都在香港工作，分別於本月11和19日抵達當地，集中隔離期間出現病徵，於24日確診。

梁子超認為，本港沒有社區傳播信號，且從香港到上海的人不算很多，上海短時間內錄得3宗來自香港的確診個案，患者有可能是在香港機場、航班或當地檢疫酒店感染，未必是在本港社區感染，其中最大可能是在機場或航班接觸到病毒，相信事件反映航空交通有感染風險，未必影響兩地通關。

（新冠疫情）