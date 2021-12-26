25宗輸入8月新高 醫生憂節日爆疫 人多低溫風險增 梁子超籲工種高危者遠離人群

10宗疑Omicron 空手道5將確診

本港已連續近3個月沒有本地確診，不少市民趁昨聖誕節外出慶祝，無論是在尖沙嘴逛商場，還是到元朗大棠看紅葉，都有大批市民（見另稿）。不過，在假日急升的除了街頭人流，還有確診數字，本港昨日新增25宗確診，全是輸入個案，包括劉知名等5名剛在哈薩克斯坦參加亞錦賽的港隊空手道運動員，其中4人同時驗出帶N501Y和T478K變異病毒株，即屬Omicron懷疑個案。

劉知名：無打第二針咁辛苦

劉知名昨向本報稱仍有喉嚨痛，但精神不錯，昨已獲醫院告知自己和隊友感染的都是Omicron，但不擔心，他知道Omicron傳染性較高，但感覺嚴重程度如傷風感冒，甚至「無打第二針（疫苗）咁辛苦」。他和另外兩名隊友在同一病房隔離治療，可一起聊天，也有在病房做簡單運動。

連同劉知名等4名運動員，昨有10宗確診屬Omicron懷疑個案。此外，昨再多3宗之前確診的個案確認屬Omicron，包括日前確診的機場禁區清潔工（見另稿），本港累計有44宗Omicron個案。

一機7確診 國泰被禁倫敦飛港

劉知名和隊友於本月23日從哈薩克斯坦經韓國乘搭大韓航空航班KE607抵港，由於5名運動員抵港時確診，大韓航空從首爾飛香港航班會禁飛14日。同樣被禁飛的還有阿聯酋航空從迪拜和曼谷飛香港的航班，以及國泰從倫敦飛香港的航班CX252，其中國泰在12月24日平安夜的航班，有7名互不認識乘客抵港時確診，全部人的樣本仍在化驗是否帶變種病毒。

國泰回覆表示，被停飛的兩周、即12月26日至1月8日，原定營運9班從倫敦前往香港的航班將受影響，由香港前往倫敦的客運航班則不受影響，國泰稱正通知所有受影響乘客，安排退款或提供其他航班安排。

梁籲勿戶外進食「滿場飛」

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，Omicron疫情或在未來一段時間急劇惡化，本港輸入壓力大增，輸入個案愈多，愈容易走漏個案入社區。

至於天文台預測本周會降溫，梁子超說，一般而言溫度較低時病毒在空氣及物件上可較長時間維持活性，令空氣傳播和物傳人風險增加，但通常跌至4℃才會較明顯，而本港即使降溫亦不算很冷，相信降溫對病毒傳播風險影響不會很大。

梁子超又說，近日市民「蜂擁而出」，但很難勸阻市民在節日不外出，他建議在機場、檢疫酒店等工作的高危群組盡量減少到人多擠迫的地方，又呼籲市民外出時盡量不要選擇太多人的室內場所，若在戶外活動則要避免進食等要除口罩的活動，盡量只和熟悉的親友聚在一起，並要隨人潮移動，不要「滿場飛」，以減少與不同人接觸。

明報記者

（新冠疫情）

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