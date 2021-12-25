【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」

黃文萱：像許願樹 曾盛載不同期許

中大民主女神像以往成日被放上不同裝飾，一時係彩虹旗、一時係撐新聞自由嘅藍絲帶，更出現過抗爭者嘅裝備等。沙田前區議員、中大舊生黃文萱上載身穿畢業袍同民女嘅合照，話攝於2015年區選前夕。

黃話：「以往一路覺得民主女神很忙，像是中大學生們的許願樹。例如相中的腰戴彩虹旗，再叫人投票，全盛時期我記得再加頭盔、其他Banner等。」

張國鈞批煽動仇恨 港人終可喘息

黃文萱感慨以前諗過當民主女神「一絲不掛」，「那天就到了吧」，認為民女難容於極權，「如此美好的妳不適合留在這個醜惡校園啊，但願妳永遠活在這座山城的學生心中」。

民建聯立法會議員、行會成員張國鈞就喺fb轉載民女被拆嘅新聞，提到過去有唔少「政棍」「打着民主自由的旗去招搖撞騙、玩弄民粹、煽動仇恨！」，形容今日香港人終於可以喘息，過番啲正常人嘅生活。