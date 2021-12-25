【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」

【明報專訊】繼港大移除《國殤之柱》，豎立中大校園逾十載嘅民主女神像（民女）亦被校方拆走。唔少係中大舊生嘅政界中人都喺facebook發文「悼念」民女，例如中大前學生會會長、元朗前區議員張秀賢轉貼有關新聞，揶揄校方「擦鞋不甘後人」。中大政治與行政學系副教授周保松將fb頭像換上民女嘅相，慨嘆「悼我民女，哀我中大」。立法會前議員張超雄嘅fb頭像就換上國殤之柱嘅相。
黃文萱：像許願樹 曾盛載不同期許
中大民主女神像以往成日被放上不同裝飾，一時係彩虹旗、一時係撐新聞自由嘅藍絲帶，更出現過抗爭者嘅裝備等。沙田前區議員、中大舊生黃文萱上載身穿畢業袍同民女嘅合照，話攝於2015年區選前夕。
黃話：「以往一路覺得民主女神很忙，像是中大學生們的許願樹。例如相中的腰戴彩虹旗，再叫人投票，全盛時期我記得再加頭盔、其他Banner等。」
張國鈞批煽動仇恨 港人終可喘息
黃文萱感慨以前諗過當民主女神「一絲不掛」，「那天就到了吧」，認為民女難容於極權，「如此美好的妳不適合留在這個醜惡校園啊，但願妳永遠活在這座山城的學生心中」。
民建聯立法會議員、行會成員張國鈞就喺fb轉載民女被拆嘅新聞，提到過去有唔少「政棍」「打着民主自由的旗去招搖撞騙、玩弄民粹、煽動仇恨！」，形容今日香港人終於可以喘息，過番啲正常人嘅生活。