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2021年12月25日星期六
港聞二
保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
中港車失控剷太古城地舖
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
港區人代改選制 選委特首揀36人
尊子漫畫
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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