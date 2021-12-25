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港區人代改選制 選委特首揀36人

【明報專訊】在北京召開的全國人大常委會議，除表決通過明年全國人大會議於3月5日開幕，亦通過了下屆（第14屆）港區全國人大代表的選舉辦法草稿，之後交由大會通過。有份開會的全國人大常委譚耀宗接受查詢表示，下屆的港區人代選舉辦法，選民改由已經組成的1500人選舉委員會成員及特首擔任；參選人要取得15個以上選民提名，但毋須分選委會的五大界別。

現任的第13屆港區人代由「選舉會議」成員選出，成員包括特首、對上一屆選舉會議成員、時任香港全國政協委員、選委會的中國公民；第13屆的選舉會議成員近2000人。

「選舉會議」剔除政協上屆成員 選民減

譚耀宗昨表示，來屆已退任的立法會議員、人代、政協不能再選出港區人大，認為「不需要屆屆都加人落去」。至於選民減少會否降低代表性，譚耀宗稱因為新選舉制度下產生的1500人選舉委員會已有充分代表性，由他們選出36名港區人代「有足夠分量」。他指下屆選舉辦法與以往大致相若，繼續由「選舉會議」選出19名主席團成員，亦會有資格審查委員會審查候選人。

人大代表5年一任，2022年底會改選。被問到會否爭取連任港區人代，譚耀宗說離下屆選舉尚有約一年，「唔係好急」。

疫情持續，譚耀宗表示明年3月的兩會料繼續採閉環式管理，人代和政協仍會在人民大會堂開會，惟接受採訪相信主要以視像進行。

另外，國務院在香港「完善選舉制度」後首場立法會選舉翌日發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，官方其後接連舉辦吹風會、座談會等活動，反覆重申港英治下沒有民主、中央繼續推動香港民主發展。港澳辦發言人昨日再度發表談話，強調「被玩弄的民主騙局再不能蒙蔽世人和港人」，指摘美國等少數西方國家「一再惺惺作態」對香港民主發展「表示關切」，真實目的卻是要搞亂香港以遏制中國，「被他們玩弄的民主騙局如此虛偽險惡，實在可鄙」，強調香港回歸祖國後才開啟了民主的新紀元。

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