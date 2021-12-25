助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧

對業界的貢獻，鍾國斌由參選前出任香港製衣同業協進會會長為行業爭取權益說起，2009年舉辦香港版的「Project Runway」比賽，發掘本地時裝設計師；擔任議員後推動深水埗打造成「時裝基地」等。他形容，基地完成後深水埗將「變天」，能帶旺附近布商等業界生意，以至帶動當區經濟、就業。

援財困中小企 向金管局投訴不良銷售

他稱自己亦服務全港市民，例如2016年人民幣匯率下跌，有60多間中小企老闆向他求助，當中有人被銀行職員以不良銷售手法游說購買人民幣對冲金融產品，陷破產倒閉危機；他帶事主到金管局哭訴，控訴銀行手法違反金管局指引，「金管局之後開file（檔案），苦主過一排無再搵我，我就知道講掂數，好開心」。

鍾國斌說卸任後將分配多些時間予公司。他在立法會辦公室放了一列講述國家主席習近平外訪的書籍，「𠵱家終於有時間讀喇」。