立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應

明報記者 何宛兒

鍾國斌在2012年立法會選舉首次當選，2016年連任，兩屆均是有競爭選舉，今次卻成為兩名「墮馬」現任議員之一。被問到制度改變是否他落敗的唯一因素，他指無法估計有否其他因素，但說改制令他的「票倉無晒」，新制度下該界別選民減約85%，稱有六成是他的支持者。

指支持者失投票權不高興 任內最傷心7‧1破壞

他說「現在很多業界朋友不高興，改制令他們無投票權，問題非我的問題，是遊戲規則的問題」。被問到「中央因素」，他認為中央在今次選舉沒行使影響力，「個個都以為有祝福名單，但根本無，所有候選人入到閘都是可以接受」。談到會否退出政壇以至自由黨，他稱現時無任何身分和影響力，惟若有機會和時間，「在其他平台為香港服務無問題」；在黨的角色則由常委決定。

回望任內9年難忘事，他說最傷感是2019年7月1日立法會大樓被「黑暴人物」破壞。他表示當時雖是行政管理委員會成員，但不願見到如此傷感的畫面，事後沒有到現場視察：「心情複雜，為何香港會搞成這樣？」他提到，早於2019年泛民、「反對派」衝擊議會也令他傷感。當時的民主派同事不少身陷囹圄，對此的感受，他只稱「每人的行為都有代價」。

被問寄語議員 「好多人不識 冀大家為港做好事」

被問對來屆議員的寄語，他說「好多人都不認識，做事方法、理念完全不知，希望大家做為香港好的事」。

鍾國斌經常直諫政府，離任之際對政府有否期望？他認為現屆政府「去到尾聲」，不會有很大改變，不過認為過去多屆政府都無政策延續性，「等於之前浪費了時間」。對於特首人選需否延續，「人就不評論了」。

立法會由以往70席增至90席，惟自由黨保持4席。鍾稱新一屆有50多名新人，大部分無從政經驗，而自由黨議員卻有經驗，「雖然人數少，但議會影響力不會小」。