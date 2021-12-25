港聞

港聞二

立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應

【明報專訊】自由黨黨魁鍾國斌爭取在立法會紡織及製衣界連任，但以90票之差敗給工業總會副主席陳祖恒。鍾國斌邊歎雪糕邊接受訪問，形象地反映自己所說的「心情輕鬆」。他說賽果並非預期之中，笑稱「如果知道自己差這麼多，就不會參選了」，堅稱選舉制度改變是令他落敗的主要因素。隨今屆立法會任期年底完結，他的黨魁席位也將失去，未來會否再參選？他稱「是4年後的事，香港這幾年變化太快，快到需要時間適應」。

明報記者 何宛兒

鍾國斌在2012年立法會選舉首次當選，2016年連任，兩屆均是有競爭選舉，今次卻成為兩名「墮馬」現任議員之一。被問到制度改變是否他落敗的唯一因素，他指無法估計有否其他因素，但說改制令他的「票倉無晒」，新制度下該界別選民減約85%，稱有六成是他的支持者。

指支持者失投票權不高興 任內最傷心7‧1破壞

他說「現在很多業界朋友不高興，改制令他們無投票權，問題非我的問題，是遊戲規則的問題」。被問到「中央因素」，他認為中央在今次選舉沒行使影響力，「個個都以為有祝福名單，但根本無，所有候選人入到閘都是可以接受」。談到會否退出政壇以至自由黨，他稱現時無任何身分和影響力，惟若有機會和時間，「在其他平台為香港服務無問題」；在黨的角色則由常委決定。

回望任內9年難忘事，他說最傷感是2019年7月1日立法會大樓被「黑暴人物」破壞。他表示當時雖是行政管理委員會成員，但不願見到如此傷感的畫面，事後沒有到現場視察：「心情複雜，為何香港會搞成這樣？」他提到，早於2019年泛民、「反對派」衝擊議會也令他傷感。當時的民主派同事不少身陷囹圄，對此的感受，他只稱「每人的行為都有代價」。

被問寄語議員 「好多人不識 冀大家為港做好事」

被問對來屆議員的寄語，他說「好多人都不認識，做事方法、理念完全不知，希望大家做為香港好的事」。

鍾國斌經常直諫政府，離任之際對政府有否期望？他認為現屆政府「去到尾聲」，不會有很大改變，不過認為過去多屆政府都無政策延續性，「等於之前浪費了時間」。對於特首人選需否延續，「人就不評論了」。

立法會由以往70席增至90席，惟自由黨保持4席。鍾稱新一屆有50多名新人，大部分無從政經驗，而自由黨議員卻有經驗，「雖然人數少，但議會影響力不會小」。

相關字詞﹕立法會選舉 功能界別

上 / 下一篇新聞

保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
中港車失控剷太古城地舖
中港車失控剷太古城地舖
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
港區人代改選制 選委特首揀36人
港區人代改選制 選委特首揀36人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血