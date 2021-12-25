被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」

起火第3日（2016年6月23日），時任消防區長謝德輝負責指揮救火工作。庭上播放當日的對講機錄音，謝德輝表示聽到衛士個人防護監察儀器的警告聲響，如果聲響由火場傳出，情况不太正常，應該啟動緊急應變程序「Mayday」。

沒索取圖則 「唔會靠幅圖救火」

許志傑家屬一方問到，另一事主張耀升於起火首日（2016年6月21日）殉職，反映迷你倉的複雜間隔阻礙救火，為何謝德輝於起火第3日沒有索取迷你倉圖則參考。謝德輝稱，救火要以現場觀察為依歸，「唔會靠一幅圖救火」。

許志傑家屬一方又問到，為何謝德輝吩咐下屬將許志傑抬到地面施救，而不是直接在3樓急救。謝德輝聞言稱 ，「你唔喺現場，唔知現場環境係點」。死因裁判官表示，證供顯示許志傑救出火場時仍有微弱呼吸，如果即時供氧急救，做法會否更理想，謝德輝自言「無諗到咁細緻」。研訊下周二（28日）續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）