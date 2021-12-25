月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙

看準集團損失慘重急需補貨

海關稅收罪案調查科高級督察林威杰稱，關員於本月10日在青衣檢獲4700萬支私煙，是近20年檢獲最大宗，估計不法之徒因臨近聖誕及新年急需補貨，以穩定私煙供應。海關有見及此全天候調查，前日中午突擊搜查新田米埔路一個貨櫃場，在兩個40呎貨櫃內檢獲共2080萬支私煙，市值約5700萬元，應課稅約4000萬元。海關拘捕兩名分別63及69歲的貨櫃車司機。

海關初步調查相信該批私煙經水路運港，被捕兩人在集團負責物流角色，將藏有私煙的貨櫃由昂船洲運到新田儲存。走私集團等候適當時機出貨，主要供應本地市場，相信部分會重新包裝，轉運到煙稅較高的國家如澳洲及新西蘭。

林續稱，走私集團以為臨近聖誕，關員會放鬆警惕或忙於其他工作，因而趁機利用偏遠隱蔽貨櫃場補充私煙供應。由於兩宗私煙案走私方法、數量及種類十分相似，海關會調查兩案是否同一走私集團所為。

海關表示，今年共檢獲4.28億支私煙，較去年2.05億支多1.1倍，會密切留意情况，嚴厲打擊。海關表示走私屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罸款200萬元及監禁7年。根據《應貨稅品條例》，任何人管有、處理、購買及售賣未完稅煙，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。